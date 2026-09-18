Madagascar: Rallye Asa Tana - Une spéciale de nuit sur l'avenue de l'Indépendance

Spectacle en plein centre-ville. Après le succès de la spéciale sur asphalte devant l'Hôtel de Ville lors du 19e Rallye du Boeny, organisé par Go Janga à la mi-août, le club Asa Tana organisera lui aussi l'une des épreuves spéciales de la 23e édition du Tour de Tana sur l'avenue de l'Indépendance, lors de la deuxième journée de l'événement.

La version 2026 du Tour de Tana Sodirex-Orange, comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes, se déroulera du 2 au 4 octobre. L'épreuve sur l'avenue de l'Indépendance sera une spéciale de nuit, sur une distance de 0,98 km en forme de 8, programmée à la fin de la deuxième journée du 3 octobre. Le départ de la première voiture est prévu à 19h 35.

« Les concurrents auront le droit de changer leurs pneus car il y aura un regroupement avant l'épreuve de nuit et ils auront droit à la réparation avant l'ES7 », a souligné Fanoa Rakotoson, président du club organisateur, ASA Tana. Dix spéciales longues en tout de 126 km seront au menu des concurrents durant les trois jours de ce rallye à coefficient 1, dont deux le premier jour, cinq le deuxième et trois le troisième et dernier jour.

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La course au titre reste encore ouverte après les trois manches nationales disputées. La victoire a été remportée par Mathieu Andrianjafy sur une Subaru lors des deux premières dans la capitale. Et celle de la troisième à Mahajanga a été ravie par Fred Rabekoto sur Mitsubishi Yas. Olivier Ramiandrisoa les accoste de très près en se hissant à chaque manche sur le podium.