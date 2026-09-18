Madagascar: Rallye Asa Tana - Une spéciale de nuit sur l'avenue de l'Indépendance

18 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Spectacle en plein centre-ville. Après le succès de la spéciale sur asphalte devant l'Hôtel de Ville lors du 19e Rallye du Boeny, organisé par Go Janga à la mi-août, le club Asa Tana organisera lui aussi l'une des épreuves spéciales de la 23e édition du Tour de Tana sur l'avenue de l'Indépendance, lors de la deuxième journée de l'événement.

La version 2026 du Tour de Tana Sodirex-Orange, comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes, se déroulera du 2 au 4 octobre. L'épreuve sur l'avenue de l'Indépendance sera une spéciale de nuit, sur une distance de 0,98 km en forme de 8, programmée à la fin de la deuxième journée du 3 octobre. Le départ de la première voiture est prévu à 19h 35.

« Les concurrents auront le droit de changer leurs pneus car il y aura un regroupement avant l'épreuve de nuit et ils auront droit à la réparation avant l'ES7 », a souligné Fanoa Rakotoson, président du club organisateur, ASA Tana. Dix spéciales longues en tout de 126 km seront au menu des concurrents durant les trois jours de ce rallye à coefficient 1, dont deux le premier jour, cinq le deuxième et trois le troisième et dernier jour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La course au titre reste encore ouverte après les trois manches nationales disputées. La victoire a été remportée par Mathieu Andrianjafy sur une Subaru lors des deux premières dans la capitale. Et celle de la troisième à Mahajanga a été ravie par Fred Rabekoto sur Mitsubishi Yas. Olivier Ramiandrisoa les accoste de très près en se hissant à chaque manche sur le podium.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.