Madagascar: Numérique - L'intelligence artificielle accompagne le Fanandroana

L'application OANA a été lancée hier au 3.14 Antaninarenina. Elle associe savoirs traditionnels, cartographie et intelligence artificielle pour proposer une nouvelle manière d'explorer le Fanandroana.

Choisir un jour, analyser un lieu ou consulter les indications liées à une naissance : le Fanandroana se décline désormais sur écran avec l'application OANA. Présentée par l'équipe de 3.14, cette plateforme entend rendre ce savoir traditionnel plus accessible sous une forme moderne, sans pour autant remplacer le mpanandro (astrologue), notamment pour les pratiques et cérémonies.

Dans la culture malgache, le Fanandroana correspond à l'étude et à l'interprétation des jours et du vintana, notamment pour déterminer les moments considérés comme favorables ou défavorables à certaines activités. Il intervient traditionnellement dans différents aspects de la vie, comme les cérémonies, les déplacements ou la construction d'une maison, jusqu'à l'ouverture d'un cimetière.

Six espaces dédiés

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L'application OANA s'articule autour de six espaces. En renseignant son nom, sa date et son heure de naissance, l'utilisateur accède à des informations dans plusieurs domaines. Deux modes sont proposés: une consultation simple et une approche approfondie destinée aux utilisateurs qui connaissent davantage le Fanandroana.

Selon ses concepteurs, le nom OANA renvoie à des termes malgaches pouvant évoquer des sens opposés, notamment « il y a » et « il n'y a pas ». L'objectif reste de transmettre autrement un savoir ancien et de le rendre plus accessible aux nouvelles générations. « Le Fanandroana est remis sous une forme moderne », résume l'équipe, tout en maintenant la place du mpanandro dans les pratiques traditionnelles.

« Anio » présente le jour, la position du soleil et les activités considérées comme favorables ou déconseillées dans plusieurs domaines : tradition, commerce, travail, réparation, déplacement ou fady. « Daty » permet de consulter les dates à travers un calendrier, avec leurs indications.

« Mahomby » permet de rechercher des dates en fonction de différentes situations, notamment la direction, les études, le commerce, l'entreprise, le mariage, la santé ou encore les pratiques traditionnelles. Les résultats peuvent également être enregistrés, comparés et conservés.

Avec « Za », l'application intègre une cartographie comprenant environ 600 lieux sacrés à Madagascar, ainsi que des sites importants de Maurice et de La Réunion. Elle rassemble notamment des villages, des lieux historiques, des doany, des informations sur les fady, des coordonnées GPS et différents éléments liés aux caractéristiques des lieux. La carte permet également de retrouver les localités et villages du pays ainsi que certains lieux historiques et culturels.

OANA intègre Lumina, présentée comme une intelligence artificielle spécialisée dans le Fanandroana. Lumina peut également accompagner certains projets et répondre à tout un tas de questions comme l'organisation d'une maison, en proposant son orientation, l'emplacement des pièces et leur disposition. La géolocalisation fournit des informations sur un lieu et ses usages possibles, avec également une projection en 3D.

La conception de l'application est le fruit de plusieurs années de recherches, de constitution de documents et d'études du Fanandroana. L'équipe indique avoir travaillé avec plusieurs mpanandro et étudié les connaissances issues de différents groupes culturels. Fetra Razakadera souligne que le projet était attendu depuis longtemps. Pour les membres de l'équipe, OANA permet de « montrer pleinement la richesse de la culture malgache ».