Madagascar: Coup de feu à tsidana - Le militaire tueur incarcéré à Tsiafahy

Il n'aura pas fallu attendre longtemps : après l'enquête et la présentation du dossier au parquet, le sergent de l'armée impliqué dans le tir qui a mortellement atteint la mère de sa compagne à Tsiadana, avant-hier matin, a été directement placé en détention à la prison de Tsiafahy. Ce militaire est en activité. L'Armée malgache a publié un communiqué concernant les faits, affirmant qu'elle « ne cautionne pas ceux qui commettent des actes répréhensibles et des infractions portant atteinte à l'image de l'armée malgache. Elle laisse toute latitude aux responsables chargés de ce type d'affaire ainsi qu'à la justice pour appliquer la législation en

vigueur ». La justice indique également qu'elle ne fait aucune distinction entre les personnes, qu'elles soient des particuliers ou qu'elles exercent des responsabilités, et que la loi s'applique à toute personne qui l'enfreint.

L'enquête et les interrogatoires ont établi que des différends au sein du couple, liés notamment à une jalousie excessive et à des problèmes d'argent au sein du foyer, seraient à l'origine du drame. Le militaire aurait ouvert le feu. Sa compagne a pris la fuite hors de la maison, mais c'est sa mère qui a été atteinte par la balle. Les enquêteurs ont également établi, au cours de leurs investigations, que la victime avait déjà fait l'objet de menaces de mort auparavant, ce qui aurait notamment expliqué la fuite de sa fille après le premier coup de feu.