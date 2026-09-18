Madagascar: Toliara - L'axe principal de la ville réhabilité

Les gros trous qui parsemaient la chaussée aux abords du stationnement de Sanfily ne sont désormais plus qu'un mauvais souvenir. En période de pluies, de l'eau stagnante atteignant jusqu'aux hanches a fait le calvaire des usagers de la rue et des voyageurs qui prennent les taxi-brousses, qui n'ont pas eu le choix que de se tremper dans l'eau pour rejoindre les véhicules.

Sanfily est en effet le principal stationnement de Toliara où les véhicules mini-car de marque Sprinter et Crafter, mais également les camions taxi-brousse ou « karandalana » se côtoient nuit et jour pour desservir l'axe Nord vers la RN9, l'Est-sud vers la RN10 et le Centre-est vers la RN7. C'est ainsi un axe principal par lequel passe la RN7 qui finit un kilomètre plus loin, au jardin de la mer de Toliara.

Rénovation

Les habitants des quartiers d'Andabizy, de Motombe, d'Ankilimarovahatse, de Sanfily et d'Andakoro passent par Sanfily pour rejoindre la ville, pour ramener les élèves ou pour aller aux bureaux. Les cyclo-pousses et les tricycles à moteur, notamment, ont eu du mal à circuler sur cet axe avec les énormes trous en plein milieu de la chaussée, ainsi que les trous en « escalier», faisant parfois renverser des cyclo-pousses.

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Le ministère des Travaux publics a réhabilité 800 m de cette voie principale, longtemps en restée en mauvais état. « Les travaux de réhabilitation, partant du PK 925+000 jusqu'au PK 925+800, avancent à grands pas. La particularité de cette nouvelle chaussée est qu'elle est refaite en béton », note le ministère.

La présence des dallots de déversement sur les côtés est également constatée. L'absence de ces ouvrages permettant l'écoulement de l'eau vers la mer a en effet longtemps fait défaut et contribué à accentuer les inondations dans cette partie de la ville.

La réhabilitation est, jusqu'ici, réalisée à moitié. Toutefois, une voie, ayant rempli les conditions qu'il faut pour une chaussée en béton, est actuellement ouverte à la circulation. Elle avait été interdite au passage, même aux piétons, pendant un mois. Les travaux continuent avec le ferraillage, partant du rond-point jusqu'au bureau de la gendarmerie de Sanfily. Soit une partie de la plus belle avenue de Toliara, l'avenue « Monja Jaona ».