Madagascar: Éducation Atsimo Andrefana - Les parents affrontent des difficultés majeures

L'éducation primaire souffre des suspensions de cours dues à la grève des enseignants. Les manifestations devant le bureau de la DREN Atsimo Andrefana ont débuté en septembre 2025. Après une accalmie entre janvier et mars, de petits groupes ont repris les actions en brûlant des pneus afin de « se faire entendre ». Des enseignants ont annoncé des suspensions de cours et affirmant qu'ils « ne rejoindront pas les écoles et lycées tant que leurs revendications ne seront pas entendues et satisfaites ».

Un petit répit a été constaté également à l'approche des examens officiels en juin dernier.

« Mon enfant est inscrit dans un lycée public, mais il n'a presque pas travaillé tout au long du premier trimestre de l'année dernière notamment. Cela a eu des répercussions sur son niveau en général et ses notes », lance Manampisoa, mère de famille habitant à Antaninarenina.

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Dans d'autres établissements, notamment en milieu rural, ce sont les élèves qui ne viennent pas dans les EPP. Ils aident leurs parents dans les activités quotidiennes et la recherche de revenus. Sur le littoral Sud, les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans des écoles privées. La nouvelle directrice régionale de l'Éducation nationale Atsimo Andrefana, Aimée Rivesty Razafiarimanana, a souligné l'importance de l'implication des enseignants dans leur travail, pour l'intérêt supérieur des élèves.