Afrique de l'Ouest: Médias et intégration régionale - Plus de 300 journalistes formés par la Commission de l'UEMOA

En marge de la session d'information et de sensibilisation des journalistes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) sur les enjeux et chantiers de l'intégration régionale, le Président de la Commission, Abdoulaye Diop a échangé avec les participants, le mercredi 16 septembre 2026 à Ouagadougou. Cette rencontre a servi de cadre pour Abdoulaye Diop de saluer la contribution des médias au renforcement de l'intégration régionale. En retour, la Plateforme des médias de l'UEMOA (PDM-UEMOA) lui a traduit sa reconnaissance pour son engagement en faveur du renforcement des capacités des médias.

La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), sous l'impulsion de son président Abdoulaye Diop, est consciente du rôle des médias dans le renforcement du processus d'intégration régionale. C'est pourquoi, elle a inscrit la sensibilisation des journalistes sur les politiques, chantiers, enjeux et défis de développement de l'Union au rang de ses priorités.

En effet, depuis 2021, elle organise des sessions de capacitation au profit des professionnels de l'information de l'espace communautaire. Cette initiative a permis de former plus 300 journalistes au cours des cinq dernières années.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette année, la session se tient du 14 au 18 septembre 2026 à Ouagadougou. En marge de cette formation, le premier responsable de la Commission de l'UEMOA a eu des échanges directs avec les participants, le mercredi 16 septembre 2026 au siège de l'Organisation.

D'entrée de jeu, le président de la Commission a salué le travail de qualité qu'abat au quotidien des médias pour mettre en lumière les actions de l'organisation en faveur de l'intégration région et de l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont au centre de la vision de prospective 2040 de l'Union et du Plan stratégique Impact 2030 de la Commission. Il s'est réjoui de voir que les journalistes accomplissent ce travail d'information avec beaucoup d'engagement, de responsabilité et de servitude.

Institution d'une Journée de l'UEMOA et du Prix Abdoulaye Diop

Le coordonnateur de la plateforme des médias de l'UEMOA (PDM-UEMOA), Léonard Dossou, a traduit sa gratitude au président de la commission de l'UEMOA pour son engagement personnel dans l'accompagnement des médias et qui est désormais érigé au rang des priorités de la Commission. Il a rappelé qu'en plus des sessions annuelles de formation des journalistes, la Commission a soutenu plusieurs initiatives de la PDM-UEMOA.

Il cite notamment la tenue du colloque sur le journalisme économique en juin 2025 à Abidjan, l'organisation du forum de la presse économique de l'UEMOA et le Prix d'excellence en journalisme, en juin 2026, à Dakar, au Sénégal. En perspectives, le coordonnateur a annoncé l'institution d'une Journée de l'UEMOA qui sera consacrée à la production de contenus médiatiques sur les enjeux et défis du développement de l'Union, à l'impact des politiques et des réformes sur les populations.

En outre, en reconnaissance de l'engagement du président de la Commission de l'UEMOA pour l'intégration régionale, la PDM-UEMOA a décidé d'instituer un « Prix Abdoulaye Diop » destiné à récompenser une personnalité de la zone union qui s'est particulièrement illustrée à travers sa contribution au développement de l'espace communautaire, a fait savoir Léonard Dossou. A l'occasion, les journalistes ont sollicité l'accompagnement du président Diop pour la prise d'une norme communautaire qui contraindra les géants du net comme Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA), à rémunérer les médias en ligne de la sous-région, comme ils le font dans les pays occidentaux.

Le président a salué la pertinence de la proposition qui apportera une réponse à la problématique du financement des médias, au-delà des subventions publiques. Séance tenante, il a instruit ces équipes techniques de se penser sur la question, à travers l'élaboration des termes de référence y relatifs.

Le coordonnateur, Dossou, a encore sollicité l'appui de la Commission de l'UEMOA pour l'organisation des activités à venir de la plateforme. En réponse, Abdoulaye Diop a réaffirmé son engagement personnel et celui de la Commission à rester aux côtés des organisations médiatiques de l'espace communautaire pour un partenariat gagnant-gagnant, dans l'intérêt des populations de l'Union.