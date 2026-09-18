Burkina Faso: Soutien aux orphelins des coopérateurs de la Caisse populaire de Cissin - 35 enfants reçoivent des bourses et des kits scolaires

La Caisse populaire de Cissin a remis des bourses d'études, d'une valeur de 2 300 000 F CFA à 35 orphelins de ses coopérateurs, jeudi 17 septembre 2026, à Ouagadougou.

Pour la deuxième année consécutive, la Caisse populaire de Cissin a réitéré son soutien aux orphelins de ses coopérateurs. Le 17 Septembre 2026, elle leur a remis 35 bourses scolaires. Dans une ambiance conviviale, cette cérémonie a réuni les premiers responsables de la caisse, les bénéficiaires, ainsi que leurs tuteurs. Il s'agit de 24 bénéficiaires issus du primaire et 11 du secondaire.

Pour le directeur de la Caisse populaire de Cissin, Amidou Alou, cette initiative vise à accompagner les enfants des coopérateurs décédés dans la poursuite de leur cursus scolaire. Il a ajouté que les 24 élèves du primaire ont reçu chacun, une bourse de 50 000 F CFA et des kits scolaires, tandis que ceux du secondaire ont reçu chacun 100 000 F CFA en plus de kits scolaires. « Au total, l'appui accordé s'élève à 2 300 000FCFA », a informé Amidou Alou.

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Il a expliqué que pour être éligibles à cette bourse, les enfants des coopérateurs décédés doivent avoir moins de 18 ans, être inscrit dans une école reconnue par l'Etat et passer en classe supérieure. Alou Amidou a félicité les bénéficiaires. Il les a encouragés à s'investir davantage dans leurs études.

« On veut promouvoir l'excellence et on tient à ce que les enfants donnent le bon exemple » a-t-il laissé entendre.

Pour le président du conseil d'administration de la Caisse populaire de Cissin, Remy Taita, la direction générale des caisses populaires a instauré en 2025, une remise de bourses d'études aux orphelins, afin de les soutenir à poursuivre leurs études. « Notre volonté est d'aider plus d'enfants dans la même situation dans les années à venir avec le soutien de toutes les bonnes volontés », a-t-il ajouté.

Séraphine Sawadogo, l'une des bénéficiaires qui est en classe de 1re a reçu la bourse pour la deuxième fois. « Je remercie sincèrement les cadres du Réseau des caisses populaires. Je promets de bien travailler et de passer en classe supérieure », a-t-elle déclaré. Accompagnant sa fille du secondaire pour la réception de son kit pour la première fois, Chantal Abassagué, s'est réjouie de cette initiative. Elle a remercié la Caisse populaire de Cissin pour cette généreuse action.