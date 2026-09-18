Burkina Faso: Sécurité sociale - La CNSS Dédougou vole au secours de ses assurés sociaux les plus démunis

Le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, représentant le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, a présidé la Xe édition de la cérémonie officielle régionale de remise de bourses d'études, de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables et de don de vivres aux veuves des assurés sociaux de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le mercredi 16 septembre 2026, à Dédougou.

La direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Bankui et du Sourou a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de bourses d'études, de kits scolaires à des orphelins et autres enfants vulnérables de ses assurés sociaux. Ils sont au total 49 élèves à avoir reçu chacun un kit scolaire d'une valeur de

25 000 F CFA et une enveloppe financière de 100 000 F CFA représentant la bourse scolaire. Par la même occasion, 80 veuves ont également reçu chacune un sac de riz de 50 kg.

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La remise a été faite au cours d'une cérémonie tenue, le mercredi 16 septembre 2026, à Dédougou sous la présidence du représentant du gouverneur des régions du Bankui et du Sourou, Boureima Ouédraogo, par ailleurs, secrétaire général de la province du Mouhoun. Le préfet président de la délégation spéciale de la commune de Dédougou, représenté par Sébastien Lota Fofana, a assuré le parrainage de cette Xe édition. Le directeur régional de la CNSS, Wendmalgré Sawadogo, a rappelé que ces offres sont essentiellement destinées à

des familles ou des membres de familles d'assurés sociaux bénéficiant des prestations familiales, d'accidents de travail et des pensions les plus modestes. Il a confié que cette activité trouve tout son sens dans le slogan de la caisse qui veut que la CNSS soit les vertus de la solidarité. Cette devise, a-t-il ajouté, est traduite en actes concrets à travers le programme d'actions sanitaires et sociales de l'institution de prévoyance sociale.

Transformer positivement la société

A l'en croire, cette remise de bourses et de kits scolaires ainsi que des vivres est l'expression de la volonté de la caisse de soulager les familles bénéficiaires à l'orée de la rentrée des classes qui demeure une période de grandes inquiétudes pour beaucoup de foyers en raison des charges à supporter. Devoir de redevabilité oblige, Wendmalgré Sawadogo a fait savoir que parmi les 40 boursiers de l'édition 2025, 29 ont obtenu des résultats très satisfaisants. Il a invité les élèves à être assidus à l'école et les parents et tuteurs à s'investir davantage dans le suivi en vue d'améliorer les résultats scolaires. Il a rassuré que la CNSS et ses partenaires financiers vont continuer à jouer leur partition pour une éducation inclusive.

Le représentant du chef de canton de Dédougou, Gérard Dayo, a demandé aux bénéficiaires d'utiliser les divers dons à bon escient. Le représentant du parrain, Sébastien Lota Fofana, a indiqué que l'initiative de la caisse de sécurité sociale contribue à la cohésion sociale, apporte de la joie aux familles bénéficiaires et permet de poser la question de l'avenir des enfants. Quant au secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, il a salué la tenue de cette activité dont la vision permet d'opérer une transformation positive de la société.

Le représentant du gouverneur a estimé que l'oeuvre de la CNSS ouvre l'accès à l'éducation à des enfants démunis contribuant au développe- ment d'un capital humain au service de la Nation. « Il en est de même pour les veuves des assurés sociaux qui bénéficient de vivres pour pourvoir à l'alimentation de leurs familles garantissant le bien-être social et la dignité humaine », a-t-il relevé.