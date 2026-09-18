Burkina Faso: Caisse populaire du Farakan - 12 élèves orphelins bénéficient de bourses scolaires

La Caisse populaire de Farakan a procédé, le mercredi 16 septembre 2026, à Bobo-Dioulasso, à la remise de bourses scolaires à douze élèves orphelins. Pour cette IIe édition, six élèves du primaire et six du secondaire ont bénéficié d'un accompagnement financier et de fournitures scolaires pour l'année scolaire 2026-2027.

Accompagner les enfants orphelins dans leur parcours scolaire, c'est l'objectif affiché par la Caisse populaire de Farakan à travers une initiative de solidarité. En effet, elle a fait parler son coeur pour la 2e fois en remettant des bourses scolaires à des élèves orphelins, le mercredi 16 septembre 2026, à Bobo-Dioulasso. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de représentants des autorités communales, des responsables de la caisse, des parents et des bénéficiaires.

Pour cette IIe édition, douze élèves ont été retenus, dont six du primaire et six du secondaire. Selon le président du Conseil d'administration de la Caisse populaire du Farakan, Wenceslas Massa Kam, l'initiative s'inscrit dans l'esprit coopératif de la structure.

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« Une coopérative, c'est l'entraide », a-t-il expliqué, soulignant que la Caisse populaire entend ainsi contribuer à une oeuvre d'intérêt social en accompagnant des enfants ayant perdu leur père ou leur mère. Pour l'année scolaire 2026-2027, chaque élève du secondaire reçoit une bourse de 100 000 F CFA, soit un montant total de 600 000 F CFA pour les six bénéficiaires. Les six élèves du primaire bénéficient, quant à eux, de 50 000 F CFA chacun, pour un total de 300 000 F CFA. A ces montants s'ajoutent des sacs et des cahiers remis aux bénéficiaires. Au total, les bourses financières représentent 900 000 F CFA, hors fournitures scolaires. Cette initiative est appelée à s'inscrire dans la

durée. Le président du Conseil d'administration a précisé que certains bénéficiaires accompagnés depuis la première édition vont pouvoir continuer à bénéficier de l'appui jusqu'en classe de terminale, sous réserve notamment de ne pas redoubler.

« Investir dans l'enfant, c'est investir pour le futur »

Pour lui, l'accompagnement ne doit cependant pas se limiter à l'appui financier. Il a invité

les bénéficiaires à faire preuve d'assiduité, de discipline et de bonne conduite à l'école. « Investir dans l'enfant, c'est investir pour le futur », a-t-il soutenu. Représentant le président de la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso à la cérémonie, le chargé de mission, Oumarou Djerma, a salué cette initiative. L'accompagnement des enfants orphelins, à ses dires, constitue un investissement qui peut contribuer à leur permettre de poursuivre leur scolarité et de préparer leur avenir. « Investir dans l'enfant, c'est investir utilement », a-t-il déclaré, avant d'encourager d'autres structures à s'inscrire dans cette dynamique de solidarité.

Le représentant de l'autorité communale a également exhorté les bénéficiaires à travailler avec assiduité et à observer la discipline. Il les a invités à cultiver le civisme et la cohésion sociale, tout en prenant soin de leur santé et en contribuant à la préservation de la paix et de la sécurité. Au nom des parents des bénéficiaires, Abdoul Karim Bonzi a exprimé

sa reconnaissance à la Caisse populaire du Farakan pour cette initiative. Il a relevé que les charges liées à la scolarité peuvent constituer une difficulté pour certaines familles, particulièrement lorsque les enfants sont privés de l'un de leurs parents. Dans ce contexte, a-t-il estimé, la bourse contribue à leur permettre de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. « C'est une source de satisfaction et ça permet aux élèves de pouvoir continuer et poursuivre leurs études en toute quiétude », a-t-il témoigné. Pour lui, cet appui peut contribuer à maintenir les enfants à l'école et à leur donner davantage de chances de poursuivre leur parcours scolaire.