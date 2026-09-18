Tunisie: Education - L'impression des manuels scolaires achevée à 100%

Le ministère de l'Éducation a annoncé l'achèvement complet de l'impression des manuels pour l'année scolaire 2026 2027. Selon les données publiées le 17 septembre 2026, la distribution aux antennes régionales atteint 96 % et le taux de vente s'élève à 94 %.

Pour cette rentrée, le Centre National Pédagogique a publié 314 titres représentant près de 15,6 millions d'exemplaires. Ce tirage inclut 206 titres pour les élèves, 93 pour les enseignants et 15 destinés aux enfants de la communauté tunisienne à l'étranger.

Dans nos archives Consommation et dépenses alimentaires élevées durant Ramadan pour la famille tunisienne : Entre 40 et 80 dinars/jour en alimentsAfin de simplifier les achats, un nouveau service numérique nommé « Chercher un livre » est désormais disponible sur application mobile et via le site du Centre National Pédagogique. Il permet aux parents et élèves de géolocaliser les librairies disposant des ouvrages requis par gouvernorat et délégation.