Afrique: Equipe nationale - Mouine Chaabani dévoile aujourd'hui la liste pour l'Ouganda, le Botswana et le Mali

Le sélectionneur national, Mouine Chaabani, annoncera ce vendredi 18 septembre à 12h00 la liste des joueurs convoqués pour les prochaines échéances de la sélection tunisienne.

La liste des Aigles de Carthage concernera les deux prochains matches des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), face à l'Ouganda et au Botswana, ainsi que la rencontre amicale prévue contre le Mali.

Selon les informations communiquées précédemment par la Fédération tunisienne de football (FTF), la liste devrait être publiée sur la page Facebook officielle de la sélection nationale.

La Tunisie affrontera l'Ouganda le 24 septembre, avant de recevoir le Botswana le 28 septembre. Les Aigles de Carthage donneront ensuite la réplique au Mali en amical, le 3 octobre prochain en Tunisie.

Dans nos archives Mouine Chaabani mène Nahdat Berkane à son premier titre de champion du MarocLa Fédération tunisienne de football pourrait, par ailleurs, programmer une deuxième rencontre amicale après le match face au Mali. Cette éventualité reste toutefois en attente de confirmation officielle.