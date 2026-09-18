Tunisie: Ameur Bahba - « Les pluies se poursuivront jusqu'à la fin du mois de septembre »

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'instabilité météorologique va se poursuivre en Tunisie. Selon Ameur Bahba, professeur agrégé de géographie et chercheur spécialiste du climat et des risques naturels, de fortes précipitations sont attendues ce vendredi après-midi et soir dans les régions de Jendouba, Kef, Kasserine avant de s'étendre vers Siliana et Kairouan, avec une poursuite possible durant la nuit. Des averses quasi quotidiennes devraient toucher la majorité des gouvernorats tout au long du week-end.

Intervenant ce matin sur les ondes de Jawhara FM, l'expert a précisé qu'une forte activité orageuse pourrait également balayer le littoral (Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia) ainsi que le Centre et le Sud-Ouest. L'apport continu de masses d'air froid maintiendra ces conditions humides et ce régime de pluies régulières jusqu'à la fin du mois de septembre.

Dans nos archives Quand les musées réveillent les mythes : Une ode au féminin intemporel dans l'écrin du BardoRevenant sur les intempéries ayant frappé plusieurs régions du pays ces dernières heures -- du Nord et du Grand Tunis jusqu'au Sahel --, Ameur Bahba a fait le point sur les quantités de pluies qui ont ont été enregistrées : plus de 50 mm sont tombés en l'espace d'une à deux heures seulement.

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Les relevés les plus importants ont été enregistrés à El Chawachine (Menzel Farsi) avec 53 mm, à Boumerdes (Mahdia) avec 50 mm, ainsi qu'à Menzel Farsi ville et Amiret El Hajjadj (32 mm ). Ces ruissellements soudains ont provoqué l'inondation de nombreuses artères, habitations et véhicules, notamment dans la capitale. Une situation que le climatologue attribue à la vétusté et au manque de préparation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, incapables d'absorber de tels volumes en un temps si restreint.

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