Tunisie: Transition numérique - Le ministère de l'Agriculture adopte l'identité numérique « e-Houwiya »

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche généralise l'usage de l'identité numérique « e-Houwiya » sur ses plateformes électroniques. Selon une circulaire du secrétaire général, l'ensemble des structures sous tutelle doivent intégrer ce dispositif d'ici le 15 novembre 2026 afin de sécuriser les prestations en ligne, prévenir l'usurpation d'identité et unifier les accès administratifs grâce à l'Identifiant Unique du Citoyen.

Dans nos archives Intervention nocturne à Ben Guerdane pour lutter contre l'invasion de criquets pèlerins sur 16 hectaresCette transition s'appuie sur des mécanismes d'authentification multifacteur (MFA) et vise une pleine interopérabilité avec les portails web et l'application mobile « Khadamat ». Les démarches s'inspirent d'un projet pilote réussi sur la digitalisation des autorisations du domaine public hydraulique et s'articulent autour d'un guide technique élaboré avec TunTrust et le ministère des Technologies de la Communication pour encadrer la signature et l'authentification électroniques.