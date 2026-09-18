Afrique: Passeports - Les Tunisiens de quatre pays européens bénéficieront d'un nouveau service consulaire

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de Tunisie à Varsovie a annoncé jeudi la mise en place, au sein de son service consulaire, d'une unité de production de passeports lisibles à la machine, destinée aux Tunisiens résidant en Pologne, en Lituanie, en Ukraine et en Lettonie.

Selon un communiqué de l'ambassade, cette unité commencera à produire les passeports à partir du 21 septembre 2026.

Sa mise en place intervient dans le cadre des efforts visant à améliorer les services consulaires et à réduire les délais d'obtention des passeports, conformément aux dispositions légales et aux procédures en vigueur.

Le dispositif a été mis en place en coordination entre le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger et le ministère de l'Intérieur.

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Le ministère de l'Intérieur poursuit, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, le déploiement d'unités de production et de délivrance de passeports lisibles à la machine au sein des représentations diplomatiques et consulaires tunisiennes à l'étranger.

Des unités mobiles ont également été déployées depuis juin 2025, notamment à bord des navires « Tanit » et « Carthage », ainsi que dans plusieurs ambassades tunisiennes, notamment à Tokyo, Pékin et Belgrade.

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