Tunisie: Tataouine - Knauf prévoit un investissement de 70 MD dans une unité de transformation du gypse

Soixante-dix millions de dinars, telle est la valeur de l'enveloppe financière que le groupe allemand Knauf s'apprête à injecter en Tunisie pour financer une unité industrielle d'extraction et de transformation du gypse dans la région de Tataouine, projet qui attendait depuis 2012.

Le gouverneur de Tataouine, Amir Gabsi, a présidé jeudi une séance de travail dédiée à ce dossier, réunissant les services régionaux concernés et les représentants du groupe. L'objectif : débloquer les procédures, lever les obstacles fonciers et donner un coup d'accélérateur à un projet trop longtemps en suspens.

La question du foncier reste le noeud du problème. Les modalités juridiques d'exploitation du terrain n'étant pas encore arrêtées, le gouverneur a sommé les parties concernées d'engager au plus vite les démarches administratives requises.

S'agissant des services régionaux, ils ont répondu présent. Tous ont affiché leur disponibilité à accompagner l'investisseur jusqu'à l'entrée en activité de l'unité, s'engageant à lever les obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentent.

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Les avantages fiscaux et financiers accordés au porteur du projet ont également été détaillés lors de la séance.

Du côté de Knauf, le directeur administratif et financier de la filiale tunisienne n'a pas caché son soulagement. La mobilisation des autorités régionales, a-t-il dit, a « ravivé l'espoir » après des années d'immobilisme.

Mieux encore, cette unité n'est qu'un point de départ. D'autres investissements du groupe dans la région sont envisagés si le projet voit le jour, a encore révélé le responsable du groupe allemand.

L'unité devrait générer un nombre significatif d'emplois directs, assortis de programmes de formation adaptés aux besoins du secteur.

Le gouverneur a conclu en rappelant la politique nationale d'encouragement à l'investissement, déclinée en une série d'incitations fiscales et financières, soulignant que l'État mise sur les régions, et Tataouine ne fait pas exception.

Fondé en Allemagne, Knauf est un géant mondial des matériaux de construction à base de gypse, implanté en Tunisie depuis 2004.

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