Afrique du Nord: Vers la création au pays d'un pôle régional d'Afrique du Nord pour la surveillance et l'alerte sanitaire précoce

Une réunion tenue le 16 septembre 2026 à l'Institut Pasteur, sous la supervision du ministère de la Santé, entre la Tunisie et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC), a examiné les moyens de créer un pôle régional pour l'Afrique du Nord. Ce pôle sera dédié à la surveillance environnementale ainsi qu'au renforcement des systèmes d'alerte précoce et de préparation face aux défis sanitaires à l'échelle régionale.

Cette rencontre, qui a coïncidé avec un atelier organisé par le Centre sur les priorités de la recherche en santé en Tunisie, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les capacités scientifiques et sanitaires, tout en renforçant la coopération entre les pays du continent africain dans les domaines prioritaires.

Les participants ont abordé plusieurs initiatives destinées à soutenir les réseaux de compétences, à développer les capacités en bio-informatique et à promouvoir la recherche en génomique et en santé, afin d'améliorer la réactivité face aux futurs défis sanitaires et scientifiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans nos archives Pourquoi : La rougeole et ses méfaitsLa réunion a également été l'occasion de présenter les missions d'Africa CDC, ses domaines d'intervention et son rôle dans l'appui aux capacités sanitaires du continent, tout en explorant les moyens de développer la coopération et l'échange d'expertises dans la recherche, la surveillance et la réponse aux risques sanitaires.

Enfin, cet événement a permis de favoriser l'échange d'expériences entre les participants et de renforcer la coordination et les partenariats entre les institutions de recherche et de santé, contribuant ainsi à bâtir des capacités régionales plus prévoyantes face aux défis sanitaires émergents.