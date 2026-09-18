Tunisie: Le patrimoine de la Medjerda au coeur de « Via Bagrada » du 2 au 4 octobre à Testour

La deuxième édition de l'événement « Via Bagrada » (La Route de la Medjerda) se déroulera du 2 au 4 octobre à Testour (gouvernorat de Béja), selon un programme mêlant culture et tourisme pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la région, a annoncé jeudi l'association organisatrice, Museum Lab.

Présenté lors d'une conférence de presse itinérante menant au site d'Utique à travers les paysages du pays, l'événement étendra ses activités à Testour, Téboursouk et Slouguia. Le programme prévoit des ateliers, des circuits touristiques pour tous les âges, ainsi que des espaces d'échange sur les savoir-faire locaux, l'art culinaire et l'offre d'hospitalité.

Supervisée depuis 2020 par l'antenne régionale du Kef de Museum Lab, la manifestation vise à promouvoir le patrimoine naturel et culturel des zones traversées par Oued Medjerda, berceau de multiples civilisations. Ce bassin hydrique majeur irrigue les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Bizerte et Manouba, façonnant une identité plurielle.

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Selon le fondateur de Museum Lab, Hatem Drissi, cette ressource en eau est un pilier d'une identité diversifiée qu'il convient de valoriser pour attirer les amateurs de nature et de tourisme culturel. L'ambition est de structurer la zone de Medjerda en une destination intégrée, en fédérant institutions publiques, acteurs économiques, culturels et associatifs locaux.

Dans cette optique, 148 acteurs économiques, professionnels du tourisme et artisans ont été consultés en amont pour cerner leurs attentes. Une rencontre de terrain réunira également les 24 et 25 septembre les acteurs culturels et la société civile pour un travail de concertation et d'évaluation des activités, basé sur des indicateurs de fréquentation, de retombées économiques et de partenariats.

Cette édition est organisée en partenariat avec l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), Le Centre international de l'économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE), la délégation régionale des affaires culturelles de Béja, ainsi que le Centre de présentation du patrimoine culturel et la Maison de la culture de Testour.