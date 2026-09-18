Tunisie: Intempéries-Inondations - La municipalité de Tunis alerte sur l'obstruction des réseaux d'évacuation

La municipalité de Tunis a renouvelé son appel à l'ensemble des citoyens afin qu'ils fassent preuve de responsabilité et ne jettent pas de déchets, de déblais ou de restes de chantier dans les bouches d'égout et les canaux d'évacuation des eaux de pluie. Elle a souligné que ces actes provoquent des obstructions, entravent leur bon fonctionnement et augmentent les risques d'accumulation d'eau et d'infiltrations dans les habitations, rappellant que la préservation des réseaux de drainage est une responsabilité partagée nécessitant la coopération de tous.

Les services municipaux ont poursuivi leurs interventions sur le terrain pendant la nuit pour évaluer les dégâts causés par les fortes pluies et faire le point sur la situation dans plusieurs zones touchées. Selon un communiqué rendu public ce vendredi matin par la municipalité de Tunis, ces interventions ont porté sur le suivi des accumulations d'eau, l'inventaire des dommages et l'assistance aux citoyens dont les logements ont été touchés, notamment par le pompage et l'évacuation des eaux infiltrées afin d'en limiter les impacts.

Les équipes de terrain ont également constaté le bouchage de plusieurs bouches d'égout et conduits d'évacuation, empêchant le ruissellement fluide des eaux. Il s'est avéré qu'une partie de ces obstructions était due à l'accumulation de déchets, en particulier des matériaux de construction jetés directement dans les réseaux.

Dans nos archives Certification des diplômes : la procédure change dès aujourd'hui !Dans le cadre des efforts continus pour atténuer les effets des intempéries et garantir le bon fonctionnement du système de drainage, les services municipaux sont intervenus pour débloquer et nettoyer un certain nombre de canalisations, tout en traitant plusieurs points d'évacuation des eaux usées.

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À noter que les services de la municipalité de Tunis avaient déjà entamé, depuis ce mois de juillet, une vaste opération de curage des bouches d'évacuation des eaux pluviales.