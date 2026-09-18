Tunisie: Hausse de 10,29% du résultat net de la Banque Internationale Arabe de Tunisie au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a connu une hausse de 10,29% par rapport au premier semestre 2025, selon les états financiers intermédiaires établis par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net a dégagé un solde de 271,404 millions de dinars (MD)contre 246,080 MD au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, le total bilan de la banque a progressé de 8% à 28 038 MD contre 25 995 MD au premier semestre 2025.

Les produits d'exploitation se sont établis à 1 270 MD contre 1 242 MD au 30 juin 2025, soit une progression de 2,25%. De leur côté, les charges d'exploitation bancaires se sont élevées à 468 MD contre 454,398 MD au premier semestre 2025 (+3%).

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Quant au produit net bancaire, il se situe à 803 MD contre 788,130 MD au 30 juin 2025, soit une augmentation de 2%.

A fin juin 2026, les créances sur la clientèle se sont chiffrées à 13 208 MD contre 13 022 MD un an auparavant, progressant légèrement de +1,42%. De leur côté, les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à 23 021 MD contre 20 950 MD au premier semestre 2025, en accroissement de 10%.

En ce qui les concerne, les autres produits d'exploitation de la BIAT ont été comptabilisés à 6 393 MD contre 6 694 MD au premier semestre 2025.

A fin juin 2026, les frais de personnel de la banque se sont accrus de 17,343 MD à 221,484 MD contre 204,141 MD un an auparavant.

Les charges générales d'exploitation ont connu une baisse de 2 MD, en passant de 127 MD au 30 juin 2025 à 125 MD un an plus tard.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une hausse de 7%, dégageant un solde de 411 MD contre 384 MD au premier semestre 2025.