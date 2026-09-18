Tunisie: Hausse de 10,29% du résultat net de la Banque Internationale Arabe de Tunisie au premier semestre 2026.

18 Septembre 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a connu une hausse de 10,29% par rapport au premier semestre 2025, selon les états financiers intermédiaires établis par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net a dégagé un solde de 271,404 millions de dinars (MD)contre 246,080 MD au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, le total bilan de la banque a progressé de 8% à 28 038 MD contre 25 995 MD au premier semestre 2025.

Les produits d'exploitation se sont établis à 1 270 MD contre 1 242 MD au 30 juin 2025, soit une progression de 2,25%. De leur côté, les charges d'exploitation bancaires se sont élevées à 468 MD contre 454,398 MD au premier semestre 2025 (+3%).

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Quant au produit net bancaire, il se situe à 803 MD contre 788,130 MD au 30 juin 2025, soit une augmentation de 2%.

A fin juin 2026, les créances sur la clientèle se sont chiffrées à 13 208 MD contre 13 022 MD un an auparavant, progressant légèrement de +1,42%. De leur côté, les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à 23 021 MD contre 20 950 MD au premier semestre 2025, en accroissement de 10%.

En ce qui les concerne, les autres produits d'exploitation de la BIAT ont été comptabilisés à 6 393 MD contre 6 694 MD au premier semestre 2025.

A fin juin 2026, les frais de personnel de la banque se sont accrus de 17,343 MD à 221,484 MD contre 204,141 MD un an auparavant.

Les charges générales d'exploitation ont connu une baisse de 2 MD, en passant de 127 MD au 30 juin 2025 à 125 MD un an plus tard.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une hausse de 7%, dégageant un solde de 411 MD contre 384 MD au premier semestre 2025.

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