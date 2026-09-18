Soudan: Le porte-parole du Darfour, appelle les milices de FSR à réintégrer le corps de la nation

18 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information et des Communications, et porte-parole du gouvernement de la région du Darfour, Prof. Ahmed Ishaq Shanab a appelé les membres des Forces de soutien rapide (FSR) à répondre à l'appel de la patrie, à renoncer aux hostilités contre le pays et les citoyens, et à revenir rapidement dans le giron national.

S'exprimant jeudi lors d'un séminaire consacré aux dissensions au sein des FSR, organisé au Centre culturel d'Omdurman par l'Agence soudanaise de presse (SUNA) en coopération avec le Centre Al-Tamaddun des services de presse, des médias et de la formation, M. Shanab a affirmé que la voie restait ouverte à tous ceux qui souhaitent revenir.

Il a attribué les défections au sein de la milice à la baisse du soutien dont elle bénéficie, à l'encerclement exercé par les forces armées, ainsi qu'à une pression internationale croissante, marquée notamment par la condamnation des violations qui lui sont imputées.

Le responsable a salué les groupes ayant choisi de rompre avec la milice et d'emprunter la voie du retour. Il a exprimé l'espoir que le séminaire aboutisse à des recommandations sérieuses susceptibles d'encourager de nouvelles défections et de renforcer l'action des forces armées, des forces conjointes et de leurs soutiens.

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