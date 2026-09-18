Algérie: Baddari inspecte la Faculté des sciences économiques de l'Université d'Alger 3

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a effectué, jeudi après-midi, une visite d'inspection à la Faculté des sciences économiques de l'Université d'Alger 3, afin de s'enquérir du degré de préparation de la faculté pour accueillir les étudiants à l'occasion de la rentrée universitaire 2026-2027, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, le ministre s'est enquis de la disponibilité des différents espaces et structures de la faculté, appelant à la "nécessité d'adapter l'espace pédagogique aux transformations numériques, en s'orientant vers la mise en place d'espaces pédagogiques intelligents", précise la même source.

Ces orientations s'inscrivent, ajoute le communiqué, parmi les axes opérationnels de la transition vers l'université 4.0, de manière à rendre l'espace universitaire plus intelligent, connecté et interactif, tout en accompagnant les transformations que connaît l'enseignement supérieur".

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A cette occasion, M. Baddari a inspecté "le nouveau projet dont les travaux ont été lancés récemment, destiné au siège de la plateforme hybride d'enseignement et de formation continue, dotée d'un centre de données", lequel devrait constituer "une tribune pour la recherche et le développement, ainsi qu'un levier pour soutenir l'économie nationale et améliorer la qualité des services éducatifs et de formation offerts aux étudiants.

M. Baddari a, en outre, inspecté "le complexe pédagogique qui a bénéficié d'une opération de réaménagement globale ayant touché les différentes installations", conclut le communiqué.