Algérie: Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel invités à souscrire par voie de télé-déclaration avant le 30 septembre

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a invité, jeudi dans un communiqué, les contribuables soumis au régime du bénéfice réel à procéder à la souscription par voie de télé-déclaration de l'état récapitulatif annuel (ERA), au titre des exercices financiers 2024 et 2025, avant le 30 septembre courant.

"La Direction générale des impôts informe l'ensemble des contribuables soumis au régime du bénéfice réel que le délai de souscription par voie de télé-déclaration de l'état récapitulatif annuel, au titre de l'exercice financier 2025, prévu par les dispositions des articles 18 et 151 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées, expire avant le 30 septembre 2026", lit-on dans le communiqué.

La DGI a précisé que le délai de souscription par voie de télé-déclaration de l'ERA au titre de l'exercice 2024, initialement fixé au 30 septembre 2025, a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2026.

A cet effet, elle appelle tous les contribuables concernés à prendre les dispositions nécessaires afin de se conformer à cette obligation dans les délais légaux impartis.