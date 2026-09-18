Algérie: Une délégation algérienne en mission de travail au Bénin pour renforcer la coopération bilatérale

Alger — Une délégation algérienne opérant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique effectue une mission de travail en République du Bénin, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans ce domaine, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique.

A cette occasion, la délégation algérienne, conduite par le directeur général du Groupe public Saidal, Younes Bouarara, a tenu une rencontre avec le ministre de la Santé de la République du Bénin, Benjamin Ignace Bodounrin Hounkpatin, en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Bénin, Ammar Hadjar.

Cette rencontre a été l'occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la production de médicaments, d'exposer les opportunités de développement des échanges et de renforcement de la présence des produits pharmaceutiques algériens sur le marché béninois, ainsi que d'examiner les perspectives de coopération en matière de formation et de transfert d'expertises et de technologies.

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Cette visite s'inscrit, selon le ministère, dans le cadre de la concrétisation des conclusions de la Conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et autres technologies de santé, tenue à Alger en novembre 2025, laquelle a été couronnée par l'adoption à l'unanimité de la "Déclaration d'Alger", en tant que feuille de route pour le renforcement de la souveraineté sanitaire du continent africain.

Cette mission reflète également "les efforts de l'Etat algérien visant à promouvoir la coopération et l'intégration africaine, à travers l'élargissement des partenariats avec les pays africains, l'échange d'expertises et le renforcement des capacités dans le domaine de la production de médicaments, contribuant ainsi à la consolidation de la sécurité sanitaire et à la réalisation de la souveraineté sanitaire du continent".