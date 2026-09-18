Algérie: Distinction des imams et lauréats du concours de la wilaya d'Alger de mémorisation du Saint Coran et du hadith

Alger — Les imams et les lauréats du concours de la wilaya d'Alger de mémorisation du Saint Coran et du hadith pour l'année 2026, organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif et de la Journée nationale de l'imam, ont été honorés jeudi à Alger.

Lors de cette cérémonie, organisée à l'école coranique "Ahmed Sahnoun" à Bir Mourad Raïs, le représentant du ministère, Abdelhamid Hachadi, a mis en avant "le rôle central de l'imam et la place éminente qu'il occupe dans l'orientation de la société, le renforcement de la cohésion sociale et l'ancrage des valeurs religieuses et nationales".

A ce propos, il a souligné que "la mission de l'imam va au delà du volet religieux pour englober sa contribution à l'édification d'une société soudée, fondée sur les valeurs de solidarité et de réforme", appelant les imams à "continuer d'accomplir leur mission pour faire face aux fléaux sociaux" afin de préserver les valeurs de l'Islam.

A cette occasion, M. Hachadi a estimé nécessaire "d'encourager les jeunes à mémoriser le Coran, compte tenu de la place éminente qu'il occupe dans la vie de l'individu et de la société".