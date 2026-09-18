Congo-Kinshasa: Sankuru - Léonnie Kandolo Omoyi en itinérance pour un Congo nouveau

La province du Sankuru a accueilli, ce mardi 15 septembre 2026, Maman Léonnie Kandolo Omoyi, présidente de la plateforme Le Congo Nouveau.

Arrivée à Tshumbe, sa province natale, elle a été accueillie par une foule nombreuse avant de rejoindre le lieu du meeting en caravane motorisée.

Devant la population, Léonnie Kandolo Omoyi a transmis les salutations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo , et de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka.

Dans son message, elle a insisté sur la paix, l'unité, le dialogue et la solidarité, valeurs qu'elle souhaite placer au coeur de son itinérance.

Cette tournée s'inscrit également dans le prolongement des actions sociales de la Fondation LKO, notamment en faveur des enfants vulnérables.

Avec sa délégation, Maman Léonnie Kandolo poursuit son séjour au Sankuru avec plusieurs activités annoncées autour d'un même message : promouvoir une dynamique collective pour un Congo nouveau.