Sénégal: Kidira - 25 jeunes formés pour surveiller et protéger l'écosystème de la Falémé

Kidira — L'organisation de la société civile "Senvie Association" a lancé, jeudi à Kidira (Bakel), son nouveau projet intitulé "Sentinelle citoyenne de la Falémé" (SCF), en formant une première cohorte de 25 jeunes de la commune, a constaté l'APS.

Ce projet vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes dans la surveillance écologique et environnementale autour de la Falémé, le principal affluent du fleuve Sénégal. Il est financé par le Consortium Jeunesse Sénégal dans le cadre du Fonds Yaakaar.

Le président de "Senvie Association", Michel Kiniffo, a expliqué que cette session a permis d'outiller techniquement 25 jeunes volontaires venus de cinq villages riverains. "Ces derniers seront chargés de collecter les données et de faire fonctionner un système d'alerte pour protéger le cours d'eau", a-t-il ajouté.

Selon lui, la maîtrise de l'outil KoboCollect et des mécanismes de transmission des alertes permettra à ces jeunes, membres du Bloc observatoire de la Falémé (BOF), d'avoir le bagage technique nécessaire pour peser sur les futures décisions concernant ce cours d'eau.

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Il a indiqué que les principales informations à collecter et signaler aux autorités concernent la protection de l'environnement, notamment la pollution de l'eau, l'ensablement ou la dégradation des ressources, ainsi que toute action pouvant nuire à l'écosystème.

M. Kiniffo a rappelé que la Falémé constitue une ressource vitale pour les communautés riveraines du département de Bakel, ajoutant que "toute action qui vise à nuire à ce cours d'eau et à l'environnement doit être détectée, signalée et remontée à l'autorité pour la prise de décisions".

Il a enfin invité les jeunes à plus d'engagement dans la protection de la Falémé.

De son côté, le représentant du maire de Kidira, Abdoulaye Ba, a salué une initiative au profit des jeunes de sa commune. Selon lui, ces derniers apporteront à coup sûr une contribution décisive à la protection de l'environnement local.

Rappelant que la situation de la Falémé a toujours été préoccupante, M. Ba s'est réjoui de l'arrivée de nouveaux acteurs pour sa surveillance. Selon lui, cette initiative permettra aux jeunes de monter en compétences tout en se mettant au service de leur communauté.