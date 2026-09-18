Sénégal: SOS Village d'enfants du pays a touché 100 000 cibles directes ces dix dernières années (directeur)

Dakar — SOS village d'enfants du Sénégal a enregistré près de 100 000 cibles directes ces dix dernières années, montrant l'impact et le maillage du territoire nationale de la structure, a déclaré jeudi à Dakar on directeur national Papa Daouda Diop.

"Pendant ces dix dernières années, nous avons pu toucher directement, je ne parle pas des cibles indirectes, mais directement près de 100 000 participants. Cela montre à quel point l'organisation a grandi, non seulement en termes d'impact, mais aussi en termes de maillage du territoire national", a dit Papa Daouda Diop.

Il s'exprimait lors de la Journée portes ouvertes organisée dans le cadre du cinquantenaire de cette organisation spécialisée dans la prise en charge et l'encadrement des enfants vulnérables au Sénégal.

"Nous sommes partis d'un seul village à Dakar, nous en sommes à cinq. Nous étions dans une seule région en 1976, nous en sommes présentement à cinq. Nous étions sur une centaine de bénéficiaires dans le village et actuellement, nous en sommes à des milliers", a fait valoir M. Diop.

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Selon lui, chaque village a une capacité d'accueil d'au moins 100 enfants vulnérables qui ont perdu les liens. "Nous avons deux centres médicaux qui privilégient les populations vulnérables et qui sont en capacité de recevoir au moins 50 000 patients par année", a-t-il dit.

Il a fait noter que la structure a grandi en termes de "politique et d'organisation et que le Conseil d'administration, composé de bénévoles, "n'a cessé de pousser vers l'impact sur les populations vulnérables, sur les enfants vulnérables, aussi bien du point de vue de l'offre scolaire, de l'offre médicale, mais aussi de l'offre de prise en charge".

Papa Daouda Diop a aussi salué les efforts consentis par les plus hautes autorités de l'État, en termes de positionnement de la question de la protection de l'enfance. "Il y a une grande conscience des autorités à investir davantage dans la protection de l'enfant", a-t-il dit.

Oumar Samba Ba, secrétaire général de la présidence de la République a, pour sa part, estimé qu'il est "fondamental de sceller à partir de ce jour, le pacte du cinquantenaire de SOS Village d'enfants.

"Il faut renforcer significativement les appuis, les subventions et autres ressources allouées aux villages d'enfants SOS, (...), en vue d'assurer la mise en oeuvre des programmes et initiatives sectorielles engagées par la direction et le conseil d'administration", a plaidé M. Ba.

Il a invité à une réflexion pour étendre les actions ciblant la préparation et l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables et le plaidoyer contre les fléaux nouveaux des réseaux sociaux, de la drogue, de la délinquance et de la violence sous toutes ses formes.

Oumar Samba Ba a insisté sur "l'urgence de veiller à la modernisation des constructions et installations et à la sécurisation foncière des sites abritant les différents villages d'enfants SOS, au u regard de l'âge des infrastructures et des enjeux de sécurité qui se posent"

"Vous pouvez compter sur le soutien déterminant du chef de l'État et du gouvernement dans vos actions quotidiennes au service de l'enfance et du développement social inclusif du Sénégal", a-t-il assuré.