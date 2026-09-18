Sénégal: Plaidoyer pour une appropriation des Manufactures de Thiès, 'un patrimoine culturel national'

Thiès — La ministre chargée de la Culture, Mame Coumba Diop, en visite de travail jeudi aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) de Thiès, a appelé les Sénégalais à s'approprier cet établissement spécialisé dans la confection de tapisseries.

"Nous sommes aujourd'hui très ravis de visiter ce lieu emblématique de la culture sénégalaise et de constater l'important travail que les équipes abattent chaque jour ici", a souligné Mame Coumba Diop.

Selon elle, le travail de tissage d'une tapisserie n'est pas juste une affaire de quelques minutes, mais des mois de labeur, qui nécessitent "une très grande concentration, beaucoup de patience et de rigueur".

Elle a appelé les populations à s'intéresser davantage à ce patrimoine culturel. "Nous appelons tous les citoyens à s'approprier les Manufactures de Thiès, et á acheter [leurs] produits, afin que cette culture perdure", a dit Mme Diop.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous allons essayer de l'accompagner, en tant qu'institution, pour que nos produits soient représentés partout dans le monde", a-t-elle annoncé.

Elle a rappelé que des oeuvres des MSAD sont exposées au siège des Nations-Unies, à l'UNESCO, dans les ministères, un peu partout en Afrique et dans le monde.

"Nous allons essayer de multiplier encore ces efforts, afin que les tapisseries de Thiès continuent à nous satisfaire du point de vue de la qualité des produits, de leur originalité et [afin de] rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent aux MSAD de Thiès", a dit Mame Coumba Diop.