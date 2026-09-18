Sénégal: Éliminatoires CAN 2027 - La première liste de Patrick Vieira pour le pays sans Sadio Mané

Vendredi 18 septembre, le nouveau sélectionneur du Sénégal Patrick Vieira a dévoilé sa liste de 29 joueurs retenus pour le début des éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions de la Téranga affronteront le Mozambique et l'Éthiopie lors des deux premières journées.

Après une Coupe du Monde décevante marquée par une élimination en 16es de finale face à la Belgique (3-2), Patrick Vieira est à la tête de la sélection pour succéder à Pape Thiaw. De sa première liste, on retiendra la toute première sélection du défenseur Malang Sarr, longtemps espéré par les supporters sénégalais. Patrick Vieira devra reconstruire sans certains cadres à l'image du gardien Édouard Mendy, parti à la retraite. Yehvann Diouf, portier de Nice, et Mory Diaw (Al-Shabab) pourraient désormais assumer le rôle de numéro un.

Patrick Vieira a commenté l'absence de Sadio Mané, qui n'a toujours pas annoncé officiellement sa retraite internationale. «Sadio Mané a un pépin physique, raison de son absence, mais il sera là sur le prochain rassemblement », a déclaré le champion du monde 1998 lors de sa conférence de presse.

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Kalidou Koulibaly, malgré une Coupe du monde ratée, fait partie de la liste. Les cadres Idrissa Gana Gueye, Moussa Niakhaté et Nicolas Jackson sont bien présents.

L'ancien coach du Genoa a fait appel à de nombreux nouveaux joueurs dans la tanière dont le Rennais Issa Soumaré et l'Auxerrois Lamine Sy.

Gardiens : Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Al-Shabab), Ngagne Demba Thiam (Monza), Mamour Ndiaye (ASSE)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Nobel Mendy (Hull City), Malang Sarr (NEOM), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Real Sociedad), Sadibou Sané (Monaco), Arouna Sanganté (Séville FC), Lamine Sy (Auxerre)

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (Al-Diriyah), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Rassoul Ndiaye (Le Havre), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Pape Matar Sarr (Juventus Turin)

Attaquants : Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Iliman Ndiaye (Manchester City), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Abdallah Sima (Lens), Assane Diao (Côme), Nicolas Jackson (Aston Villa), Boulaye Dia (Rennes), Issa Soumaré (Rennes), Mamadou Diakhon (Bruges), Pape Moussa Fall (Metz)