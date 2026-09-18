Congo-Kinshasa: À Lubumbashi, une société minière suspectée de polluer la rivière

Des poissons morts ont été retrouvés lundi 14 septembre dans la rivière Lubumbashi. Des riverains soupçonnent une pollution liée aux activités minières et mettent en cause la Société de traitement du terril de Lubumbashi (STL), productrice du germanium, l'un des minerais stratégiques de la RDC. L'entreprise conteste tout déversement et affirme respecter les normes environnementales.

L'alerte a été lancée sur les réseaux sociaux par le chef du service de la pêche et de l'élevage de la commune de Lubumbashi, Docteur Samson : « Au niveau de la rivière Lubumbashi, au quartier Mampala, il y a des poissons morts d'une cause inconnue. Ce sont des silures, en grande quantité, et la population a déjà commencé à ramasser », détaille-t-il.

Certains riverains interrogés par RFI quelques jours après l'apparition du phénomène affirment avoir consommé ces poissons sans savoir qu'ils étaient nocifs. Ils soupçonnent toutefois une pollution d'origine minière : la rivière traverse les installations de la Société de traitement du terril de Lubumbashi (STL).

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Des accusations balayées du revers de la main par son directeur général, Désiré Mbay Mukoj. Selon lui, son entreprise assure une surveillance de la qualité de l'eau de la rivière Lubumbashi avec des prélèvements quotidiens de l'eau. « Le PH est généralement de 7 ou 8, on ne dépasse pas 9, donc nous sommes exactement dans les normes », développe-t-il, « dans l'eau qui entre et sort des installations, nous n'observons pas d'altération en termes d'acidité ou de PH et en termes de métaux lourds. »

À ce stade, aucune analyse indépendante de l'eau de la rivière Lubumbashi permettant d'établir la cause de la mortalité des poissons n'a été publiée.