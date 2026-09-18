Angola: Le ministre Mário Oliveira réaffirme la promesse d'un nouveau siège pour l'ANGOP

Benguela ( — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a réaffirmé mercredi, à Benguela, que le Gouvernement oeuvre pour doter l'Agence de presse angolaise (ANGOP) de nouveaux locaux d'ici 2027.

Mário Oliveira s'exprimait à Benguela après la réouverture d'une école primaire rénovée, dans le cadre de la responsabilité sociale du projet numérique Ngola, promu par le Fonds d'appui au développement des communications (FADCOM), en partenariat avec d'autres organismes.

Le gouvernant a également inauguré le service internet haut débit Tudo Nosso Fibra, fourni par Angola Telecom, dans le quartier central de Baía Farta, conformément à la stratégie de transformation numérique du gouvernement.

Selon le ministre, l'ANGOP devrait bénéficier de nouveaux locaux l'année prochaine, ce qui permettra à l'agence de renforcer ses capacités et d'offrir de nouveaux services à la population.

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Mário Oliveira a également annoncé que la province de Benguela devrait recevoir, dans les prochains jours, le premier équipement destiné au lancement de l'installation, de la modernisation et de l'extension du réseau de la Radio Nationale d'Angola (RNA).

« Il s'agit d'un autre projet majeur en cours d'élaboration pour l'ensemble du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que l'intervention à Benguela marquera le début de l'extension et de la modernisation des services de la RNA dans la province.

Le ministre a expliqué que le projet ne se limite pas à la Radio Nationale d'Angola et a souligné que d'autres initiatives sont en cours de développement dans le secteur des médias, notamment la modernisation de la Télévision Publique Angolaise (TPA) et d'Edições Novembro.

Dans le domaine de la météorologie, Mário Oliveira a indiqué que Benguela dispose d'une station météorologique à Ganda, chargée de fournir des services à cette région.

Il a également informé que la deuxième phase du projet météorologique devrait inclure l'installation d'une station sismique dans la région, afin de renforcer la surveillance des phénomènes météorologiques et sismiques sur l'ensemble du territoire national.

À cette occasion, le ministre a remercié le gouverneur de Benguela d'avoir reçu sa délégation et a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à résoudre les problèmes de la population dans le secteur qu'il dirige.