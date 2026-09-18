Angola: Benguela se dote d'une école primaire rénovée grâce au projet Angola Digital

Benguela ( — La communauté de Kawango, en périphérie de Benguela, dispose désormais d'une école primaire rénovée et agrandie, comprenant 12 salles de classe et un accès internet gratuit, grâce à une initiative de responsabilité sociale du projet Angola Digital.

L'école en question est l'ancienne école primaire BLA n° 1070, remise par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, au gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior.

Cette intervention a été menée par le Fonds d'appui au développement des communications (FADCOM), dans le cadre du projet Angola Digital, en partenariat avec d'autres organismes, ayant permis la construction de huit nouvelles salles de classe, de locaux administratifs et sanitaires, ainsi que de la clôture pour l'école.

Grâce aux travaux de réhabilitation dont elle a bénéficié, l'établissement dispose désormais, entre autres, d'un secrétariat, d'un bureau de direction, d'une salle des professeurs, d'un bureau de direction adjointe, de locaux de stockage et d'une salle informatique équipée dans le cadre des projets Angola Digital et Angola Online.

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À cette occasion, Mário Oliveira a estimé que la remise de l'école, la veille des célébrations de la Journée nationale des héros, le 17 septembre, témoigne de l'engagement du Gouvernement à répondre aux besoins de la population.

« Nous sommes déterminés, sous la direction du Président João Manuel Gonçalves Lourenço, à perpétuer cette tradition de résolution des problèmes du peuple », a-t-il déclaré.

Le ministre a inscrit cette initiative dans un programme plus vaste de son ministère visant à améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, ajoutant qu'environ 85 salles de classe sont actuellement équipées d'ordinateurs et d'une connexion internet dans différentes régions du pays.

Selon Mário Oliveira, l'accès à internet n'est plus un luxe, mais une nécessité pour les sociétés, les entreprises, l'administration publique et les citoyens.

Outre la salle informatique, le projet Angola Digital permettra aux habitants du quartier de l'école d'accéder gratuitement à un réseau Wi-Fi installé dans les environs, a indiqué le responsable.

Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a quant à lui souligné l'importance de cette intervention pour la communauté de Kawango, considérant que cette nouvelle infrastructure répond à un besoin concret de la population.

« Les écoles de demain ne peuvent être déconnectées des nouvelles technologies », a déclaré Manuel Nunes Júnior, arguant que l'accès à la technologie doit être progressivement étendu aux écoles, aux centres de formation, aux entreprises, aux services publics et aux collectivités.