Afrique: Le MPLA évoque la dimension continentale d'Agostinho Neto

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a déclaré mercredi que la dimension historique d'Agostinho Neto transcende les frontières de l'Angola, reconnaissant en le premier président du pays l'une des figures africaines qui ont marqué la lutte de libération et l'affirmation du continent.

Cette position est exprimée dans une déclaration du Bureau politique du Comité central du MPLA, à l'occasion du 17 septembre, Journée du Héros national, qui commémore le 104e anniversaire de la naissance d'António Agostinho Neto, fondateur de la Nation.

Dans cette déclaration, le Bureau politique se joint au peuple angolais pour louer et rendre hommage à sa mémoire.

Ce dernier rappelle que, médecin de formation, poète par vocation et homme d'État par mission historique, António Agostinho Neto a consacré sa vie à la cause de la libération du peuple angolais du joug colonial, précise le document.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la tête du MPLA, qu'il a dirigé depuis sa création, Agostinho Neto a, selon le communiqué, mené la lutte armée pour la libération nationale avec détermination, ténacité et vision stratégique, conservant, dans le processus complexe de la décolonisation de l'Afrique, la conviction que l'Angola serait libre et que son peuple aurait le droit de définir son propre destin.

Alors que le MPLA célèbre le 70e anniversaire de sa fondation et que l'Angola vient de fêter le 50e anniversaire de son indépendance, le communiqué considère que la figure d'Agostinho Neto a acquis une dimension qui transcende les frontières nationales.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée à minuit le 11 novembre 1975, donnant une forme politique et institutionnelle à un rêve collectif forgé au fil des siècles de résistance.

Dans cette perspective, le document présente Agostinho Neto comme une figure emblématique qui, aux côtés d'autres leaders panafricains tels que Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Julius Nyerere et Jomo Kenyatta, a contribué à élever le continent africain au rang d'acteur incontournable du système international.

Sur le plan intérieur, en tant que premier président de l'Angola, Agostinho Neto a jeté les bases de l'État angolais, en accordant une importance particulière à l'unité nationale, à l'intégration territoriale et à la construction d'une société fondée sur la justice, l'égalité et la dignité du peuple angolais.

Son oeuvre poétique, que le MPLA considère comme l'une des plus grandes voix de la littérature angolaise, témoigne également de sa pensée et de son dévouement à la cause de l'homme nouveau, de la liberté et de l'espoir d'une nation réconciliée avec elle-même.

Le Bureau politique du Comité central du MPLA réaffirme, dans cette déclaration, son attachement à l'héritage d'Agostinho Neto et appelle les militants, cadres, amis et sympathisants du parti, ainsi que l'ensemble du peuple angolais, à honorer sa mémoire par le travail, l'unité nationale et un effort constant pour bâtir un Angola prospère, juste et réconcilié.

La déclaration se conclut par un hommage au fondateur de la Nation, formulé ainsi : « Honneur et gloire au Fondateur de la Nation».