Angola: L'ambassadrice souligne la présence de Neto à l'Université Complutense

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina Dias da Silva, a souligné mercredi, à Madrid, la présence d'un buste d'Agostinho Neto à la bibliothèque María Zambrano de l'Université Complutense de Madrid, y voyant l'expression de la dimension universelle de l'oeuvre du premier président angolais.

La diplomate considère la présence du Héros national dans cet espace académique comme particulièrement symbolique, car elle représente la mémoire d'un leader africain au sein de l'une des plus prestigieuses institutions d'enseignement supérieur espagnoles.

Cette mention figure dans le message adressé par l'ambassadrice à la communauté angolaise résidant en Espagne, aux membres du corps diplomatique, aux étudiants et aux amis de l'Angola, à l'occasion de la Journée du Héros national, qui se célèbre ce jeudi.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Espagne, la diplomate a déclaré qu'à la bibliothèque María Zambrano, le buste d'Agostinho Neto occupe une place d'une grande importance académique et symbolique.

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L'ambassadrice a souligné que la présence du premier président angolais dans ce temple du savoir est un point de repère pour les étudiants angolais en Espagne, notamment parce qu'elle évoque le parcours d'Agostinho Neto, étudiant et intellectuel lui aussi, ayant vécu loin de sa patrie.

Dans son message, il a exhorté les jeunes à puiser dans le parcours universitaire et la détermination de Neto une source d'inspiration pour la quête du savoir et de l'excellence.

Balbina da Silva a mis en lumière le parcours de Neto en tant que médecin, écrivain et homme politique, ainsi que sa contribution à l'affirmation de la souveraineté de l'Angola, à la libération du continent africain, en particulier de l'Afrique australe, et à l'instauration de la paix dans le pays.

Elle a mentionné que, sous le slogan « Retournons à nos champs pour une production agricole accrue », les célébrations de cette année permettent également de commémorer la vision d'Agostinho Neto, qui considérait l'agriculture comme le fondement de l'économie et l'industrie comme un facteur déterminant de diversification et de bien-être social.

Pour l'ambassadrice, le meilleur hommage à rendre au fondateur de la Nation consiste à traduire ces principes en actions concrètes : accroître la production agricole, lutter contre la faim et la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population.

La cheffe de mission diplomatique a également exprimé sa reconnaissance envers la communauté angolaise en Espagne, à qui elle a attribué un rôle essentiel dans la préservation de la culture, de l'identité et des valeurs nationales.

À cet égard, elle a indiqué que l'ambassade d'Angola à Madrid organise une exposition ouverte au public durant la semaine consacrée à la vie et à l'oeuvre d'Agostinho Neto, afin de mieux faire connaître l'histoire du fondateur de la Nation à la communauté et au public espagnol.

Les commémorations du 17 septembre se poursuivent tout au long du mois.

Le 26 septembre, une manifestation institutionnelle avec la communauté angolaise est prévue, suivie d'une cérémonie au buste d'Agostinho Neto, à la bibliothèque María Zambrano, avec dépôt de gerbe.

Cette initiative devrait rassembler des représentants de la communauté angolaise, des étudiants, des membres du corps diplomatique et des amis de l'Angola, pour un moment dédié à la mémoire et à l'héritage du premier président de la République.