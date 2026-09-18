Angola: Le ministre Mário Oliveira inaugure le service internet « Tudonosso Fibra » à Baía Farta

Benguela ( — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a inauguré ce mercredi le service internet haut débit « Tudonosso Fibra », fourni par Angola Telecom, dans le quartier de Baía Farta (Benguela).

Ce quartier, qui compte un millier de foyers, a été choisi comme point de départ pour la mise en oeuvre du projet FTTH (nommé Tudonosso Fibra), qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement angolais visant à étendre le réseau national à haut débit.

L'inauguration de ce service, qui a pour objectif d'apporter internet et téléphonie par fibre optique directement aux foyers, s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, et d'autres personnalités.

Lors de la cérémonie, le ministre Mário Oliveira a souligné l'importance d'étendre la connectivité pour la population de Baía Farta, considérant que ce nouveau service pourrait bénéficier aux étudiants, aux familles, aux entreprises et aux institutions publiques.

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Le ministre a déclaré que l'accès à Internet et aux technologies de l'information est un outil permettant d'améliorer la qualité de vie de la population et la prestation de services publics et aux entreprises.

« Grâce à ce service supplémentaire, nous atteindrons l'un des objectifs importants du Plan national de développement », a affirmé Mário Oliveira, défendant la continuité du processus de transformation numérique du pays.

Le président du conseil d'administration d'Angola Telecom, Adilson Miguel dos Santos, a considéré la mise en service du réseau de fibre optique comme une étape vers l'objectif de l'entreprise : rapprocher les communications de nouvelle génération des familles, des entreprises et des institutions situées en dehors des grands centres urbains.

« L'arrivée de la fibre optique dans cette municipalité représente non seulement une évolution technologique, mais aussi de meilleures conditions pour étudier, travailler, entreprendre et accéder aux services numériques », a-t-il déclaré.

Adilson Miguel dos Santos a également indiqué que l'objectif de l'entreprise est d'étendre progressivement la couverture et de permettre à un plus grand nombre de familles et d'entreprises de Baía Farta de bénéficier de la transformation numérique.

Le responsable a remercié le gouvernement provincial de Benguela et l'administration municipale de Baía Farta pour leur soutien à la mise en oeuvre du projet, ainsi que les équipes d'Angola Telecom et les partenaires impliqués.