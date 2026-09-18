Angola: Un expert plaide pour une responsabilité partagée en matière de sécurité des patients

Luanda — La sécurité des patients doit impliquer les professionnels de santé, les gestionnaires, les établissements et les familles, a affirmé mercredi, à Luanda, le directeur général de la société de gestion hospitalière Ges-Saúde, Nelson Cassende.

Selon lui, la sécurité des patients englobe l'ensemble des actions visant à réduire au minimum acceptable le risque de préjudice inutile lié aux soins de santé.

Nelson Cassende s'exprimait lors de la 4e édition de l'atelier « Qualité en santé et sécurité des patients », organisé par Ges-Saúde dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité des patients, qui se célèbre ce jeudi 17 septembre.

Le directeur général a déclaré qu'un diagnostic sûr requiert des outils et des processus permettant de réduire les risques et de prévenir les erreurs.

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Il a indiqué que la société qu'il dirige a déjà formé des professionnels issus des 21 provinces du pays et entend poursuivre le développement d'une culture de la qualité dans les établissements publics et privés.

En plus de quatre ans, l'établissement a dispensé 27 formations en gestion hospitalière, qualité et sécurité des patients, et a formé plus de 459 diplômés.

À cette occasion, la médecin angolaise Vera Fontes a également souligné l'importance d'informer les patients sur leur diagnostic et leur traitement, considérant que leur participation contribue à une meilleure adhésion aux soins.

La spécialiste a également plaidé pour la réalisation d'examens, même en l'absence de symptômes, afin de permettre le dépistage précoce des maladies et la prévention des complications.

Vera Fontes a mis en lumière la coexistence de maladies infectieuses, telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, avec des maladies chroniques non transmissibles, notamment l'hypertension et le diabète.

De son côté, le consultant en qualité, sécurité des patients et prévention des infections nosocomiales, Fernando Castelo Branco, a insisté sur la nécessité d'une formation continue des équipes afin de réduire les erreurs médicamenteuses et chirurgicales.

Le spécialiste a affirmé avoir constaté une évolution significative de la qualité des soins dans le pays, liée à la formation des professionnels de santé.

L'événement, placé sous le thème « Améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients », a analysé, entre autres, les fondamentaux de la gestion de la qualité des soins, les technologies et innovations en matière de diagnostic, ainsi que la sécurité diagnostique.

Cette initiative a réuni des experts nationaux du Brésil et du Portugal.