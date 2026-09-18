Angola: Le MINSA forme environ 433 professionnels en anesthésiologie et réanimation

Luanda — Ce mercredi à Luanda, Environ 433 infirmiers et infirmières, originaires de neuf provinces du pays, ont achevé mercredi, à Luanda, la dernière phase de leur formation post-universitaire en soins infirmiers d'anesthésiologie et de réanimation, comprenant une partie pratique et un stage d'immersion.

Ces professionnels proviennent des provinces de Bengo, Bié, Cabinda, Cuanza Norte, Cunene, Huambo, Huíla, Luanda et Lunda-Sul, a précisé Adão Chimuanji, consultant pour le projet de formation du ministère de la Santé.

Selon un responsable s'exprimant devant la presse en marge de l'atelier « Soins infirmiers en anesthésiologie et réanimation en Angola », la formation a débuté en 2025.

Après six mois de formation théorique, appelée « tronc commun », les stagiaires ont participé pendant 17 jours à une formation pratique et simulée, en présence de professeurs brésiliens de l'Université de São Paulo (Brésil).

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Adão Chimuanji a expliqué que cette période d'immersion a permis de rapprocher les connaissances théoriques de la pratique, grâce à des exercices et des simulations au sein du complexe hospitalier Cardeal Dom Alexandre do Nascimento.

Elle a également permis aux formateurs brésiliens d'être en contact direct avec les stagiaires et de se familiariser avec la réalité angolaise.

« Cette formation est une expérience inédite en Angola. Bien qu'une formation technique dans ce domaine existe déjà, c'est la première fois que le pays propose un cursus de troisième cycle en soins infirmiers en anesthésiologie et réanimation », a-t-il souligné.

Il a ajouté que la formation s'est déroulée en format hybride et visait à renforcer la formation scientifique et pratique des professionnels déjà en activité dans le secteur.

Selon la source, l'impact attendu de cette formation est prometteur, compte tenu du rôle des soins infirmiers dans la dispensation des soins.

Il a poursuivi que cette spécialisation permettra aux professionnels d'acquérir de plus grandes compétences techniques et scientifiques et de renforcer la prise en charge en anesthésiologie.

Il a souligné que les participants sont déjà des professionnels en exercice et que cette formation post-universitaire consolidera et qualifiera leurs pratiques au sein des services de santé.

Parmi les résultats attendus, il a mis en avant l'augmentation des capacités techniques, l'approfondissement des connaissances scientifiques et le renforcement de la sécurité des patients lors des interventions anesthésiques et chirurgicales.

Sous le slogan « De l'apprentissage à la pratique, de la pratique à l'excellence », cette formation est une initiative de coopération technico-scientifique entre l'Angola et le Brésil, organisée par l'Unité de mise en oeuvre du Programme de renforcement des ressources humaines en santé (PFRHS-UIP) du ministère de la Santé.

La rencontre a rassemblé des étudiants de troisième cycle en soins infirmiers spécialisés en anesthésiologie et réanimation, des professeurs et des invités.