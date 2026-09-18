Angola: Le gouverneur de Zaire met en lumière l'héritage de Neto

17 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/SB

Mbanza Kongo ( — Le gouverneur de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a déclaré ce jeudi, à Mbanza Kongo, que la meilleure façon d'honorer la mémoire d'António Agostinho Neto, premier président de l'Angola, est la mise en oeuvre continue d'actions sociales efficaces au bénéfice de la population.

S'adressant à la presse après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du buste d'António Agostinho Neto, dans le cadre des célébrations du 17 septembre, Journée du Héros National, le gouvernant a affirmé que la célèbre phrase de Neto, « Le plus important est de résoudre les problèmes du peuple », demeure le principe directeur de l'Exécutif angolais dans la mise en oeuvre de divers projets socio-économiques.

Il a ajouté qu'en ne résolvant pas les problèmes qui affectent la population, l'Exécutif angolais, dirigé par le Président João Lourenço, manquerait à son devoir d'honorer l'héritage de Neto en particulier, et celui des héros nationaux en général.

« Le Gouvernorat provincial de Zaire est pleinement engagé dans la construction de diverses infrastructures socio-économiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'eau, des voies de communication et des projets aéroportuaires », a-t-il souligné.

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À cet égard, il a cité en exemple les travaux de l'aéroport international Nimi a Lukeni, actuellement en construction dans la commune de Nkiende, la route Mbanza Kongo/Cuimba, l'hôpital général de Zaire, le système d'approvisionnement en eau de la commune de Musserra et les travaux sur les routes Mbanza Kongo/Madimba et Nzeto/Quindege.

« Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de vie de nos populations, mais de nombreux efforts sont également déployés dans toutes les municipalités de notre province », a-t-il déclaré.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs, Adriano Mendes de Carvalho a inauguré un hôpital mère-enfant situé dans le quartier du 11 de Novembro, en périphérie de la ville de Mbanza Kongo.

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