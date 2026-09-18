Angola: Un gouverneur rend hommage à Agostinho Neto

Sumbe ( — Le gouverneur de Cuanza-Sul, Eugénio César Laborinho, a déposé ce jeudi, une gerbe de fleurs au pied du buste du premier président angolais, António Agostinho Neto, sur la place du même nom, à Sumbe, en hommage au Fondateur de la Nation et Héros National.

Ce geste a marqué le début des commémorations de la Journée du Fondateur de la Nation et Héros National, qui se célèbre le même jour.

La province de Cuanza-Sul accueille la cérémonie principale des commémorations, présidée par le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Dionísio Manuel da Fonseca.

Des membres du Gouvernorat provincial, des représentants des partis politiques, des autorités traditionnelles, des chefs religieux et des invités ont assisté à la cérémonie, venus rendre hommage à la mémoire et à l'héritage du premier président de la République d'Angola.

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À cette occasion, le pasteur de l'Église baptiste, Pedro Alves, a salué la contribution d'António Agostinho Neto à la lutte pour l'indépendance nationale et à l'histoire de l'Angola.

Le fonctionnaire Manuel Francisco a évoqué avec nostalgie la visite d'Agostinho Neto dans la municipalité de Boa Entrada, où il avait eu l'occasion de participer à un culte religieux en août 1978.

Les célébrations du 17 septembre 2026 se déroulent sous le thème « Retournons à nos champs pour accroître la production agricole », un appel au renforcement de la production agricole et à la diversification de l'économie nationale.