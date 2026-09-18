Angola: MMA - L'équipe nationale compte plus de 50 combattants

Luanda — Cinquante-six athlètes représenteront l'Angola, à partir de ce jeudi, au Championnat du monde d'arts martiaux mixtes (MMA), également appelé « Coupe du monde Angola Dipanda Open », qui se déroule au Pavillon polyvalent de Kilamba à Luanda.

L'équipe nationale est composée de 36 athlètes seniors et de 20 juniors, qui s'affronteront pendant quatre jours lors de la plus grande compétition internationale de MMA organisée pour la première fois sur le continent africain.

Dans une interview accordée à la presse, l'entraîneur national, Óscar Assis, a estimé que l'équipe était prête pour la compétition, soulignant la bonne ambiance au sein du groupe et la détermination des athlètes à atteindre les objectifs fixés.

« L'équipe est motivée. Nous sommes toujours prêts à atteindre nos objectifs, notamment celui de remporter le plus de médailles possible », a-t-il déclaré.

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La Coupe du monde de dipanda « Angola Open » réunit 258 athlètes de divers pays, dont l'Algérie, le Brésil, la République démocratique du Congo, le Ghana, l'Irak, l'Inde, le Kenya, la Mongolie, le Pakistan, le Pérou, le Portugal, l'Afrique du Sud, la Syrie, la Tunisie, l'Uruguay, la Zambie, le Zimbabwe, le Liban, la Slovaquie et le Maroc.

L'événement compte également 21 juges, dont 14 Angolais.

La cérémonie d'ouverture a lieu ce jeudi et la clôture dimanche.