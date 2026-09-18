Angola: Le ministère du Tourisme forme plus de trois mille techniciens

Luanda -3 033 techniciens nationaux ont été formés, de janvier à août de cette année, dans six provinces du pays, dans le cadre du programme « Septembre Tourisme 2026 », fruit de la mise en oeuvre de six programmes stratégiques du ministère du Tourisme.

Les actions de formation ont concerné les provinces de Luanda, Icolo e Bengo, Cabinda, Huíla, Benguela et Malanje, avec 17 actions menées durant la période de référence.

Cette information a été communiquée mercredi à Luanda par Afonso Vita, directeur du Bureau d'appui, de formation et d'entrepreneuriat touristique, lors de la conférence de presse consacrée au bilan des plans stratégiques du secteur.

Selon le responsable, sur le nombre total de diplômés, 2 202 font partie du personnel d'accueil, notamment du Service des migrations et des étrangers (SME), de la Police nationale, de la Police fiscale, de la TAAG et des administrations municipales, tandis que 831 sont des professionnels issus des écoles partenaires du Ministère à Luanda, Benguela et Cabinda.

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Afonso Vita a expliqué que, durant la période concernée, 17 actions ont été menées, avec plus de 500 personnes formées au sein du seul SME.

Il a ajouté que le programme couvre également la formation de guides, de professionnels de la cuisine et de la restauration, ainsi que de formateurs, avec le soutien du Ministère portugais du Tourisme et de l'ONU Tourisme, et que son extension à Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Cabinda, Moxico et Moxico Leste est prévue cette année.

La directrice du Bureau des études, de la planification et des statistiques (GEPE) du ministère du Tourisme, Yolanda Dombolo, a souligné que le programme inclut également le Système d'information géographique pour le tourisme (SIGTUR), actuellement en phase pilote.

Cette plateforme numérique vise à rendre le secteur plus axé sur les données dans le pays.

Elle a précisé que le programme soutient 800 opérateurs formés et collecte des données provenant de 24 hôtels, neuf restaurants, sept agences et cinq hébergements.

Ces indicateurs font état d'une croissance de 63,2 % du taux d'occupation des hôtels et de 145 % de celui des maisons d'hôtes entre mai et juin, ainsi que d'une augmentation de 52 % du flux touristique par rapport à juin 2025.

Elle a également souligné que le programme Comunica Turismo a consolidé la marque « Visit Angola », tandis que Planifica a défini 29 zones prioritaires, dont Kalandula, Tundavala, Baía dos Tigres, Miradouro da Lua et Serra da Leba, en vue de l'élaboration de plans détaillés destinés à attirer les investissements privés.

À cette occasion, le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala, a présenté les programmes de structuration approuvés par quatre décrets présidentiels d'octobre 2025 : Capacita (Formation), Reclassifica (Reclassification), Comunica (Communication), Estatísticas (Statistiques), Planeja (Planification) et Investe (Investissement), qui mettent en oeuvre le Plan d'action pour le développement du tourisme (Planatur 2023-2027).