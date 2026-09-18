Angola: Le taux de fécondité des adolescentes au pays baisse à 27 %

Luanda — Le taux de fécondité des adolescentes en Angola a diminué, passant de 34,5 % à 27 % entre 2015-2016 et 2023-2024, selon un rapport de l'Institut national de la statistique (INE).

D'après les données présentées mardi à Luanda, issues de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), ce taux a chuté de 28 % à 20 % en milieu urbain, tandis que la baisse a été moins marquée en milieu rural, passant de 49 % à 42,6 %, ce qui perpétue une asymétrie préoccupante.

Ces données, présentées lors d'une conférence de presse par l'administratrice de l'INE, Teresa Spínola, révèlent la persistance de taux élevés en milieu rural.

« La fécondité a diminué, mais les difficultés rencontrées par les jeunes filles vivant en milieu rural persistent », a déclaré Teresa Spínola.

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Elle a par ailleurs souligné que la province de Bengo figurait parmi les régions nécessitant une attention accrue de la part des autorités.

Selon les données, un autre indicateur jugé crucial révèle que la proportion de femmes exposées à des messages sur la planification familiale a diminué, passant de 79 % en 2015-2016 à 59,1 % entre 2015 et 2024.

Dans ce contexte, l'administratrice de l'INE a plaidé pour le renforcement des politiques publiques, une plus grande implication de la société civile et des mesures incitatives pour encourager les filles à poursuivre leurs études, ainsi que pour un meilleur accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

De son côté, le secrétaire d'État à la Planification, Luís Epalanga, a considéré ces résultats comme un signe de progrès, mais a insisté sur la nécessité de poursuivre les investissements dans l'éducation, la santé et la protection sociale afin d'assurer l'efficacité des politiques destinées aux groupes les plus vulnérables.

En tant que coordinatrice résidente des Nations Unies en Angola, Amanda Mukwashi, a souligné le caractère encourageant de cette baisse, avertissant néanmoins que le problème est directement lié à la pauvreté, au manque d'accès à l'éducation et aux inégalités entre les sexes dans les communautés rurales.

À son tour, la représentante de la Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Denise António, a souligné que la publication de ces études intervient à un moment où le pays enregistre des progrès significatifs en matière de promotion des droits et des opportunités pour les femmes et les filles.

Mme António a notamment mis en lumière la réduction des grossesses chez les adolescentes, un indicateur social crucial qui influe directement sur l'avenir des filles et la viabilité démographique du pays.

La représentante du PNUD a insisté sur le fait que ce résultat positif n'est pas un succès isolé, mais le reflet direct des politiques publiques structurelles mises en oeuvre par l'Exécutif angolais dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Impact positif des politiques publiques

La secrétaire d'État à l'Aide sociale, Dina Mayiomona, a déclaré que les résultats des rapports présentés témoignent de l'impact positif des politiques et programmes publics mis en oeuvre dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et du renforcement des communautés.

Lors de la cérémonie de clôture, la gouvernante a souligné que la production de statistiques de qualité est indispensable pour éclairer les décisions politiques, orienter l'allocation des ressources et améliorer l'action de l'État.

À cette occasion, elle a réaffirmé l'engagement du ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU) à renforcer la prévention multisectorielle, afin de garantir la scolarisation continue des filles et de leur offrir de meilleures perspectives de développement.

Préparés et publiés par l'Institut national de la statistique (INE), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), les rapports sur le « Genre » et la « Fécondité des adolescentes » font état d'une baisse de l'accès aux messages de planification familiale.

Les données révèlent que l'exposition à ce type d'information est passée de 79 % en 2015/2016 à un niveau compris entre 66,3 % et 59,1 % lors de la dernière enquête.