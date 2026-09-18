Sénégal: Mané absent de la première liste de Vieira, Koulibaly et Gana convoqués

18 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nouveau sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, a publié vendredi une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances, un groupe dans lequel figurent les principaux cadres des Lions, à l'exception notable de Sadio Mané et Edouard Mendy, qui vient de mettre fin à sa carrière internationale.

Des cadres tels que Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly figurent dans la liste communiqué par Patrick Vieira.

Le technicien franco-sénégalais a aussi fait appel à plusieurs nouveaux, dont Malang Sarr, Sadibou Sané, Pape Moussa Fall, en plus de revenants comme Arona Sangatt et Abdallah Sima.

Les Lions vont affronter, le vendredi 25 septembre, le Mozambique, à l'Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

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Les champions d'Afrique vont livrer un deuxième match face à l'Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d'Amhara (Éthiopie).

Les Lions vont disputer un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l'Orange Vélodrome de Marseille (France), face aux Comores.

  • Gardiens: Yevhan Diouf, Mory Diaw, Mamour Ndiaye, Ngagne Demba Thiam
  • Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malang Sarr, El Hadj Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Sadibou Sané, Arona Sangatt, Lamine Sy
  • Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Rassoul Ndiaye, Bara Sapoko Ndiaye
  • Attaquants : Ismaïla Sarr, Ilimane Ndiaye, Nicolas Jackson, Assane Diao, Abdallah Sima, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Ibrahima Mbaye, Mamadopu Diakhon, Pape Moussa Fall

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