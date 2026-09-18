Sénégal: Les retombées de la rencontre entre le PM et le secteur privé en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus vendredi à l'APS traitent principalement des retombées de la rencontre, la veille, entre le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, et le secteur privé, dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics de relancer l'économie nationale en dépit du poids de la dette publique.

Le Soleil parle d'un "nouveau pacte" conclu par les deux parties à l'issue de cette rencontre. "Dette intérieure, contenu local, commande publique, patriotisme économique et réforme du cadre de l'investissement : le gouvernement promet un nouveau dialogue permanent avec le secteur privé", rapporte cette publication.

Le patronat, de son côté, "veut des garanties pour les entreprises à capitaux sénégalais et réclame des actes pour relancer l'économie", ajoute Le Soleil au sujet de cette rencontre lors de laquelle l'Etat a détaillé, selon le journal, son plan pour apurer les arriérés.

En plus de la question de l'apurement de la dette, le patronat a insisté sur la baisse de la pression fiscale, renseigne, de son côté, le journal Le Quotidien, qui annonce, dans le même temps, un recensement des entreprises en difficulté.

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Le Quotidien retient de cette rencontre que le chef du gouvernement sénégalais "a dévoilé six recommandions majeures articulées autour de la vision référentielle 'Sénégal 2050', visant à faire de l'initiative privée le véritable moteur de la croissance".

"Entre apurement de la dette intérieure, renforcement des fonds propres et réformes institutionnelles, mentionne Le Quotidien, cette rencontre marque un tournant décisif dans les relations Etat-patronat".

Le quotidien Vox Populi donne la parole au Premier ministre lui-même. "L'Etat n'a ni la vocation, ni les moyens de se substituer à l'initiative privée. Son rôle est désormais celui d'un Etat stratège", a indiqué Ahmadou Al Aminou Lo, ajoutant que la transformation structurelle de l'économie sénégalaise "ne se fera pas par la seule volonté de l'Etat", mais "reposera d'abord sur le privé".

WalfQuotidien relève que le gouvernement "veut sortir l'économie sénégalaise de sa dépendance multiforme, pour construire une économie productive, industrialisée et créatrice de valeur ajoutée", comme l'a souligné le Premier ministre lors de cette rencontre avec le patronat.

Les quotidiens reviennent par ailleurs sur divers autres sujets, dont la première "très attendue", selon Les Echos, du nouveau sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira. Le technicien franco-sénégalais sera intronisé ce vendredi, en même temps qu'il présentera la liste de joueurs qu'il a retenus pour les prochaines échéances de l'équipe nationale A.

Tribune fait le point sur les dossiers de moeurs ayant secoué le pays ces derniers mois. Le journal annonce que le Tribunal de Dakar va juger 14 personnes pour crime, 19 pour délits, en lien avec une affaire d'homosexualité, de transmission volontaire du sida, de viol et de pédophilie.

Libération titre, sur le même sujet : "51 suspects dans les filets" du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, lequel a précisé que dans le cadre des affaires ainsi évoquées, cinq procédures d'information avaient été ouvertes et confiées aux juges en charge des premier et quatrième cabinets d'instruction, entre mars et juillet 2026, indique Libération.

Parmi les 51 personnes mises en cause, "49 sont actuellement en détention provisoire, tandis que deux autres sont placées sous contrôle judiciaire", signale le quotidien L'As. De même, "14 personnes ont été renvoyées devant la Chambre criminelle et 19 autres devant la Chambre correctionnelle".

Sud Quotidien interroge le professeur agrégé de science politique Maurice Soudieck Dione au sujet du contexte politique lié à la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko.

L'universitaire estime que du fait de cette rupture, "la recomposition politique prend une nouvelle dimension" et devrait "constituer un moment majeur de clarification entre les deux camps".