Sénégal: Kaffrine étrenne son nouveau Centre conseil pour adolescents

Kaffrine — Le Centre conseil pour adolescents (CCA) de Kaffrine (centre), inauguré jeudi, porte à 15 le nombre de structures dédiées à la prise en charge prise en charge des besoins socio-sanitaires des jeunes à travers le Sénégal.

Il vient s'ajouter au réseau des 15 Centres conseils pour adolescents déjà implantés à travers le Sénégal, a indiqué la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, lors de la cérémonie d'inauguration.

Cette infrastructure a été réalisée et équipée avec l'appui de l'Agence belge de coopération internationale (Enabel), pour un montant global estimé à plus de 50 millions de francs CFA.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence notamment de l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Lala Camara, des autorités territoriales, du directeur pays l'Agence belge de la coopération internationale pour le Sénégal et la Gambie, David Leyssens.

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Des représentants du Club des jeunes filles et du Conseil consultatif des jeunes de Kaffrine y ont également pris part, de même que plusieurs acteurs communautaires.

Selon la ministre, ce nouveau centre vise à répondre aux besoins socio-sanitaires des adolescents et des jeunes de la région de Kaffrine.

"Il s'agit d'une opportunité de mise en service d'une infrastructure de jeunesse chargée de la prise en charge des besoins socio-sanitaires des adolescents et des jeunes dans le Ndoucoumane", a-t-elle déclaré.

Le Centre conseil pour adolescents a pour vocation d'offrir aux jeunes filles et garçons des services d'information, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement, notamment sur la santé reproductive, les violences basées sur le genre, la drogue et la toxicomanie, ainsi que sur les risques liés à l'usage des technologies numériques, a-t-elle ajouté.

Elle a invité les jeunes à s'approprier le centre nouvellement inauguré et à en faire un espace de dialogue, d'information, de bien-être et d'accompagnement.

Le directeur pays d'Enabel, David Leyssens, a pour sa part réaffirmé l'engagement de la coopération belge à accompagner le ministère de la Jeunesse et des Sports dans la prise en charge des problématiques liées à la santé des adolescents et des jeunes.

La ministre a profité de l'occasion pour visiter la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Kaffrine, dont les chantiers sont à l'arrêt, avant d'accorder de s'entretenir avec des organisations de jeunes de la région.