Sénégal: Matam - L'IEF alerte sur un déficit de 328 enseignants à la veille de la rentrée scolaire

18 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — La région de Matam (nord) fait face à un déficit de 328 enseignants dans les différents niveaux d'enseignement, à quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, a-t-on appris de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) Al Housseynou Kâ.

"C'est un déficit très important", a reconnu l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Matam, jeudi, lors d'un comité départemental de développement (CDD) préparatoire à la rentrée scolaire 2026-2027.

Les besoins de la région ont déjà été transmis à la direction des ressources humaines du ministère de tutelle, a indiqué M. Kâ lors de cette réunion présidée par l'adjoint au sous-préfet de Ogo, en présence des acteurs de l'éducation et des associations de parents d'élèves.

Ce déficit concerne notamment 200 enseignants à l'élémentaire, 78 au moyen-secondaire et 50 dans le préscolaire, selon les chiffres communiqués lors de cette rencontre.

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"Nous comptons sur la direction des ressources humaines [du ministre de l'Education nationale] qui va nous envoyer des enseignants", a-t-il déclaré.

Les dossiers ont déjà été déposés et sont en attente de confirmation, afin de permettre de procéder aux affectations, selon l'inspection de l'éducation et de la formation de Matam.

Pour l'IEF, le renforcement des effectifs constitue l'un des principaux enjeux de cette rentrée, dans un contexte marqué également par des difficultés liées aux infrastructures scolaires.

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