Sénégal: Louga - Une opération de saupoudrage nocturne pour renforcer la lutte antivectorielle

18 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La Brigade régionale de l'hygiène de Louga a conduit, dans la nuit de jeudi à vendredi, une opération de saupoudrage à travers les différents quartiers de la commune, en vue de renforcer la prévention sanitaire et de lutter contre les maladies transmises par les vecteurs.

"Cette activité constitue un volet important du dispositif de prévention déployé durant l'hivernage. Il s'agit d'une opération très importante de lutte anti-vectorielle", a déclaré le chef de la Brigade régionale de l'hygiène de Louga, le capitaine Mbaye Fall.

L'opération, conduite entre 23 heures et 6 heures du matin, a couvert l'ensemble de la commune, avec des passages répétés dans les différents quartiers afin de ne laisser aucune zone à l'écart.

Des autorités administratives locales ont apporté leur appui à cette opération désormais annuelle, de même que différents partenaires.

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Selon les responsables de la Brigade régionale de l'hygiène, les populations avaient été sensibilisées sur l'importance de cette opération avant son démarrage, à travers des émissions radiophoniques, des spots diffusés notamment dans des groupes WhatsApp et des actions de proximité menées par des relais communautaires.

Les personnes exerçant des activités commerciales nocturnes avaient été invitées à prendre les dispositions nécessaires et à suspendre temporairement leurs activités jusqu'à la fin du passage des équipes chargées de cette opération.

Le capitaine Mbaye Fall a également appelé les ménages à protéger les aliments, les réserves d'eau et les récipients, les produits utilisés lors de cette opération pouvant présenter des risques en cas d'exposition.

Selon Ousmane Thioub, adjoint au préfet du département de Louga, cette opération réponde à plusieurs objectifs de santé publique, dont la lutte contre le paludisme, la dengue et d'autres maladies.

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