Sénégal: État civil - 77 % des centres digitalisés, selon le DG de l'ANEC

Mbour — Le Sénégal a digitalisé 77 % de ses centres d'état civil, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, soulignant les avancées enregistrées dans la modernisation du système d'état civil.

"Dans le chantier de la digitalisation, on peut dire aujourd'hui qu'on est à 77 % d'avancement", a déclaré Matar Ndao, jeudi, en marge d'une activité culturelle organisée par l'association Kékendo, dont il est le parrain.

Selon lui, cette transformation numérique permet désormais aux Sénégalais, notamment ceux établis à Mbour, d'effectuer à distance certaines démarches liées à l'état civil.

"On a ouvert une plateforme qui permet à un Sénégalais, un Mbourois, de pouvoir faire sa demande de certificat de naissance, de mariage, comme aussi la filiation de ses parents par Internet", a-t-il expliqué.

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Le directeur général de l'ANEC a toutefois relevé plusieurs défis liés notamment à l'archivage et à la fraude documentaire, estimant que ces difficultés constituent encore des chantiers importants pour la sécurisation de l'état civil, considéré comme "l'identité juridique de tout Sénégalais".

Matar Ndao a cité le cas récent d'un Sénégalais décédé en France, dont le rapatriement de la dépouille avait été compliqué par des incohérences constatées dans ses documents d'état civil. Il a indiqué que le problème avait finalement été résolu.

Dans ce contexte, il a annoncé son souhait de nouer "une collaboration, pour ne pas dire un partenariat, une convention" avec l'association Kékendo, afin de mener ensemble des actions de sensibilisation et de lutte contre la fraude documentaire.

Le directeur général de l'ANEC a également expliqué avoir accepté de parrainer les "72 heures de Kékendo", en raison du lien qu'il établit entre identité juridique et identité culturelle. "Je pense que l'identité colle très bien avec la culture", a-t-il déclaré, évoquant notamment les liens entre les cultures mandingue et sérère.

Il a par ailleurs salué la rencontre avec le guide de l'association Kekendo, Baye Cissé, à qui il a souhaité "longue vie", tout en exprimant la disponibilité de l'ANEC à l'accompagner.

"Nous savons qu'ils ont besoin d'être assistés, accompagnés, mais aussi que l'État devra prendre en charge une partie de leurs besoins", a-t-il déclaré, estimant que le guide pourrait contribuer à faciliter les actions de sensibilisation et de formation envisagées avec l'association Kékendo.

Matar Ndao a également sollicité des prières auprès du guide pour la réussite de la mission de l'ANEC et pour la paix au Sénégal, estimant que "c'est dans la paix qu'on peut réaliser tous les chantiers qu'on va entamer".

Il a enfin indiqué que l'ANEC entend poursuivre sa collaboration avec l'association Kékendo dans les domaines de la sensibilisation et de la formation.