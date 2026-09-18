Ile Maurice: Un policier stagiaire saisit la Cour supreme

Mohammad Ally Nadeem Mooraby, policier stagiaire, conteste la décision du commissaire de police et de la Disciplinary Forces Services Commission de le congédier. Il réclame une révision judiciaire de la décision. L'affaire sera appelée le lundi 28 septembre.

Dans sa plainte, rédigée par Me Pazany Thadaraven, avoué, le plaignant estime que son renvoi est déraisonnable, irrationnel, injuste et contraire aux principes de justice naturelle. Il demande aux défendeurs de reconsidérer leur décision et de le réintégrer.

Une lettre datée du 23 juillet 2024 confirme son recrutement comme policier. Alors qu'il était à la Police Training School, il s'est blessé au genou, le 7 septembre 2024, et a dû prendre un congé de maladie.

Le 3 août 2026, alors qu'il était avec des collègues sur une parade, un chef inspecteur de police l'aurait insulté en créole, affirme-t-il. Il soutient que ce dernier entretenait des relations conflictuelles avec lui. Le 4 août, il a été informé de son licenciement pour unethical conduct and behaviour. Il saisit la Cour suprême.