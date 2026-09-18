Ile Maurice: Gulshan Govind reste en détention et trouve le temps long

Quarante-huit jours derrière les barreaux, et toujours pas de terme en vue pour l'enquête. Au tribunal de Bambous, Gulshan Govind a, hier, pris lui-même la parole pour dire le poids que cette affaire fait désormais peser sur sa vie. L'époux de l'ex-junior minister Véronique Leu-Govind affirme son innocence et maintient ne rien savoir de l'importation présumée de cannabis depuis La Réunion.

Deux batailles judiciaires se jouent parallèlement autour de sa détention. La première concerne l'accusation provisoire de conspiracy en vue d'importer quelque 155,7 kilos de cannabis, évalués à environ Rs 233,5 millions. La défense, menée par Me Rouben Mooroongapillay, demande que cette accusation soit radiée, contestant notamment les éléments censés relier son client au projet présumé.

Pièces refusées

Devant le magistrat Irfaan Meetoo, la défense souhaitait également faire verser au dossier plusieurs documents, dont le mandat de perquisition ayant précédé l'arrestation de Govind, ainsi que des pièces relatives à des procédures antérieures. Elle entendait aussi mettre en lumière des contradictions alléguées dans les déclarations de policiers.

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Le magistrat a toutefois rejeté cette demande. Dans son ruling, il a estimé que ces éléments ne revêtaient pas, à ce stade, une pertinence suffisante pour déterminer si le maintien de l'accusation provisoire repose sur un doute raisonnable. Les questions liées à la crédibilité des enquêteurs pourront, a-t-il précisé, être examinées au procès.

Un autre volet s'est poursuivi devant la magistrate Bibi Fatimah Sharfa Paurobally : celui de la demande de remise en liberté sous caution. La poursuite s'oppose toujours à la libération de Govind.

Le dossier comporte également une accusation provisoire distincte concernant quatre plants de cannabis et de la méthadone retrouvés lors d'une perquisition à son domicile de Chamarel.

À l'audience, Govind a surtout parlé de temps. Quarante-huit jours de détention, dit-il, sans savoir quand l'enquête prendra fin. Les deux procédures reprendront lundi 21 septembre à Bambous. D'ici là, il restera en détention policière.